Russell nog steeds boos op Verstappen, bonuspunt mogelijk door Red Bull-actie geschrapt | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Qatar werd bijna drie maanden geleden verreden, maar George Russell lijkt Max Verstappen nog steeds niet te hebben vergeven. Volgens de Brit maakte Verstappen opmerkingen die "de emmer deden overlopen". Er is drama bij Kick Sauber wiens titelsponsor Stake in opspraak is gekomen en nu opdracht heeft gekregen de markt in het Verenigd Koninkrijk te verlaten. De Formule 1 heeft eindelijk een reden gegeven voor het schrappen van het bonuspunt voor de snelste ronde en wijst waarschijnlijk naar Red Bull. Verder is er duidelijkheid over de deal tussen Alpine en Williams omtrent Franco Colapinto, pleitten de F1-teams bij de FIA voor het terugverwijzen van een regelverandering en is een Red Bull-junior lovend over Verstappen.

Russell nog steeds boos op Verstappen: 'Hij was coureurs aan het pesten'

Eind 2024 botsten George Russell en Max Verstappen rondom de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi, nadat de Nederlander stelde dat Russell hem achter de schermen bij de stewards een straf voor de Grand Prix van Qatar had aangenaaid. Russell heeft Verstappen duidelijk nog niet vergeven voor die uitspraken. "Ik was gefrustreerd toen ik vorig jaar naar de sport keek, toen er zo'n geweldig titelgevecht had moeten zijn. Maar dat gebeurde niet, dus die opmerkingen in Qatar [over dat Russell volgens Verstappen hem een straf had aangenaaid bij de stewards] deden de emmer overlopen", zei de Mercedes-coureur in gesprek met Autosport Magazine. Lees hier het hele artikel over George Russell die Max Verstappen nog niet heeft vergeven.

Hoofdsponsor Sauber in grote problemen: na Nederland volgt Verenigd Koninkrijk met verbod

De UK Gambling Commission heeft besloten dat Stake, de hoofdsponsor van Sauber, de Britse markt moet verlaten, zo weten verschillende media te melden. TGP Europe, het white label-bedrijf achter Stake in het Verenigd Koninkrijk, is geïnformeerd dat het voor aankomende 11 maart verdwenen moet zijn. Stake is een online casino met verschillende vertakkingen, zoals livestreamplatform Kick, en kwam in opspraak toen hun logo te zien was in een pikante livestream van een OnlyFans-model. Stake mocht al geen reclame meer maken in Nederland. Lees hier het hele artikel over hoofdsponsor Stake dat in opspraak is gekomen.

F1-teams pleitten bij FIA voor vertraging regelverandering: 'Plan was eerst voor Imola'

De FIA gaat tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 strenger controleren op het bewegen van de voorvleugel, maar dat gebeurt pas vanaf de Grand Prix van Spanje. James Vowles kan echter onthullen dat dat niet eerst het plan was, maar dat de F1-teams voor vertraging hebben weten te zorgen. "Ik geloof dat het eerst het plan was dat ze het vanaf ronde zeven zouden aanpassen", vertelde Vowles tegenover de media na de lancering van de Williams. Dat zou de Grand Prix in Imola zijn geweest, de eerste race in Europa dit jaar. "Wij hebben benadrukt dat daarna Monaco zou komen en het is heel lastig voor teams om op effectieve wijze de juiste voorraad aan voorvleugels te hebben voor Monaco. Daarom hebben we het terugverwezen tot na Monaco." Lees hier het hele artikel over de regelwijziging omtrent de flexiwings.

Aanstormend talent Lindblad lovend over Verstappen: "Lijkt geen zwakheden te hebben"

Arvid Lindblad is onder de indruk van Max Verstappen en dan gaat het niet alleen om de rijkunsten van de viervoudig F1-kampioen, maar ook om zijn persoonlijkheid. De Red Bull-junior, die kans maakt op de rol van reservecoureur, waardeert het dat Verstappen de tijd voor hem wil nemen. "Het lijkt erop dat wat hij ook doet, waar hij ook instapt, welke kans hij ook krijgt, in welke situatie hij zich ook bevindt, hij er het beste van weet te maken en gewoon extreem snel is", begon Lindblad complimenteus over Verstappen bij de Inside Line F1 Podcast. "De beste manier om Max volgens mij op dit moment te beschrijven is dat hij geen zwakheden lijkt te hebben en dat hij gewoon een beetje beter is dan iedereen. Max is echt een geweldige vent." Lees hier het hele artikel over Arvid Lindblad die complimenten uitdeelt aan Max Verstappen.

F1 geeft eindelijk duidelijkheid over schrappen 'controversieel' bonuspunt voor snelste ronde

Een van de regelwijzigingen voor het F1-seizoen van 2025 is dat het punt voor de snelste ronde is verdwenen. Er kwam kritiek op het bonuspunt, nadat Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van Singapore deze had afgesnoept van Lando Norris. Omdat Ricciardo uitkwam voor VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing, werd het als een controversiële actie gezien om Norris en McLaren in de weg te zitten, die dus een puntje minder dan verwacht scoorden in Singapore, en Verstappen te helpen. McLaren-teambaas Zak Brown zei na de race dat het "een mooi geval was van een B-team die een A-team helpt, en dat dat niet mocht". De Formule 1 heeft nu uitleg gegeven over het schrappen van het bonuspunt. Lees hier het hele artikel over het bonuspunt voor de snelste ronde.

Vowles bevestigt dat Colapinto ooit terugkeert bij Williams: "Franco is mijn coureur"

James Vowles heeft even duidelijk laten weten van wie de naar Alpine vertrokken coureur Franco Colapinto is: van Williams. De teambaas legt uit dat hij hoopt de Argentijn te kunnen zien racen in de Formule 1, maar bevestigt dat hij ooit weer bij Williams zal terugkeren. "Er is een tijdsbestek waarbij ik hoop dat hij voor Alpine zal racen. De reden waarom we het zo hebben gedaan, is omdat ik hem wilde laten racen in 2025 en of 2026. De beste kans die hij dan had, was bij Alpine en daarom is hij daar. En ik bedoel dan niks slechts naar Jack toe en ik hoop dat Jack succesvol gaat zijn. Maar aan het eind van de dag is Franco mijn coureur die ik weer in de auto wil zien." Lees hier het hele artikel over de deal tussen Franco Colapinto en Alpine.

