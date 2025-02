Eind 2024 botsten George Russell en Max Verstappen rondom de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi, nadat de Nederlander stelde dat Russell hem achter de schermen bij de stewards een straf voor de Grand Prix van Qatar had aangenaaid. Russell heeft Verstappen duidelijk nog niet vergeven voor die uitspraken.

In gesprek met Autosport Magazine, geciteerd door Motorsport.com, gaat Russell in op zijn ruzie met Verstappen in Qatar en Abu Dhabi vorig jaar. "Ik vond het belangrijk voor mezelf omdat ik niet accepteer dat er zo openlijk en publiekelijk met me gesold wordt en dat ik niet gerespecteerd word. Dat was de belangrijkste drijfveer. Ik heb veel mensen in hun leven mensen zien drammen om te krijgen wat ze willen. Je hebt iemand nodig die het tegen zulke mensen opneemt en niemand heeft dat gedaan."

Russell hekelt pestgedrag Verstappen

Volgens Russell was Verstappen er een missie van aan het maken om andere coureurs te pesten. "Hoe Max reed, hoe hij agressiever was en anderen soort van pestte, hoe hij zijn agressie toonde op een manier waar niemand tegenop kon... De enige coureur die tegengas gaf, was Lewis [Hamilton]. Hij was de enige die dat deed in 2021 en dat was zo'n geweldig seizoen."

Russell baalde van F1 zonder titelgevecht

Russell is verder van mening dat F1 een titelgevecht nodig heeft en geen dominante Verstappen. "Ik was gefrustreerd toen ik vorig jaar naar de sport keek, toen er zo'n geweldig titelgevecht had moeten zijn. Maar dat gebeurde niet, dus die opmerkingen in Qatar [over dat Russell volgens Verstappen hem een straf had aangenaaid bij de stewards] deden de emmer overlopen. Ik dacht gewoon aan alles wat er was gebeurd, van de capriolen op het circuit tot zijn uitspraken naast de baan. Het was niet acceptabel en er moest iets aan gedaan worden."

