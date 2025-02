Lando Norris kwam in 2024 tot zijn eigen verbazing even in een titelgevecht terecht met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Volgens hem was hij daar nog niet klaar voor, maar de Brit waarschuwt zijn Nederlandse vriend wel voor 2025.

Tegenover Motorsport.com stelt Norris dat de achterstand die hij begin 2024 opliep, op geen enkele manier goed te maken was tegen Verstappen. Simpelweg omdat de Nederlander dit met zijn rijstijl niet had toegestaan. “Met hoe [Verstappen] rijdt en de risico's die hij neemt en de agressiviteit die hij heeft, was er bijna geen manier waarop ik terug kon komen van de achterstand die ik had. Omdat er te veel scenario's zouden zijn geweest die overeenkwamen met Mexico of de Red Bull Ring - dat soort dingen waarbij we er allebei op een bepaalde manier uit lagen en dat kwam hem meer ten goede dan mij. Het belangrijkste is om op de juiste manier te beginnen, wat de mentaliteit van elke coureur verandert. Het zou [een andere] mentaliteit voor Max zijn als hij 50 punten achter ligt versus 50 punten voor. Dat is het grootste verschil.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell onthult mailtjes van Nederlandse-fans na ruzie met Verstappen

Norris vond zichzelf 'nog niet klaar' voor titelgevecht met Verstappen

Volgens Norris was hij in 2024 niet klaar om tegen Verstappen te racen en te vechten voor de titel. “Ik weet dat ik niet op het niveau was dat ik moest zijn toen ik die gevechten met Max aanging - dat was duidelijk. En dat neem ik op de koop toe. Het doet pijn. Het zal altijd pijn doen als je het soms tegen elkaar opneemt en er niet als winnaar uitkomt. Zo gaat dat soms in het leven. Zolang ik leer en ze [fouten] niet meerdere keren maak, is dat zoals het is en moet ik het beter doen.”

Norris gaat 'ellebogen' meer gebruiken in 2025 vs Verstappen

Volgens Norris heeft hij door 2024 ervaring opgedaan in het duelleren met Verstappen en belooft hij de Nederlander één ding richting 2025: de Brit gaat agressiever rijden en meer zijn plek opeisen. “Ik moet mijn ellebogen gebruiken en ik moet hem laten zien dat ik hem niet gewillig posities ga geven. Dat soort dingen. Maar ik moet gewoon een slimme coureur zijn. Je moet een slimme coureur zijn om het tegen Max op te nemen. Ik kijk ernaar uit.”

Gerelateerd