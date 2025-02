Na de ruzie die George Russell rondom de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi had met Max Verstappen nadat de Nederlander stelde dat hij werd genaaid door de Mercedes-coureur bij de stewards, stelt de Brit dat hij en medewerkers van Mercedes dreigende mailtjes hebben ontvangen.

In gesprek met Autosport Magazine, geciteerd door Motorsport.com, stelt Russell dat hij en andere medewerkers van Mercedes mailtjes hebben gekregen van fans van Verstappen na de ruzie in Qatar en Abu Dhabi eind vorig jaar. "Ik heb het zelf niet gezien [social media], maar ik weet dat er veel kritiek was en ik weet ook dat teamleden e-mails ontvingen van Nederlandse fans. Maar dat hoort bij de sport en het leven, nietwaar? Dat is iets waar we ons bij neerleggen."

Russell probeerde social media te negeren na ruzie met Verstappen

Als we Russell mogen geloven, dan heeft hij social media verder vooral genegeerd na zijn ruzie met Verstappen. "Je kunt ervoor kiezen om het te lezen en je op emotioneel vlak te laten beïnvloeden. Zelfs al lach je om de opmerkingen, dan heeft het alsnog impact. Ik kijk er dus zo naar: maken positieve opmerkingen mij sneller? Waarschijnlijk niet. En er zijn vaak meer negatieve dan positieve opmerkingen, dus ik probeer het gewoon te vermijden."

