Max Verstappen zet Kelly Piquet in het zonnetje tijdens Valentijnsdag

Vandaag, 14 februari, staat in het teken van Valentijnsdag. Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen in F1, zal dit voor de vijfde keer samen kunnen vieren met Kelly Piquet.

Voor veel mensen is Valentijnsdag de dag van de liefde. De liefde tussen Verstappen en Kelly Piquet, die daarvoor een relatie had met Daniil Kvyat - zelf ook voormalig F1-coureur bij Toro Rosso en Red Bull - begon richting het einde van 2020 en in de jaren daarna zou ze samen met Penelope een bekend gezicht worden in de paddock. Toeval of niet, sinds zijn relatie met Kelly Piquet begon heeft Verstappen vier kampioenschappen op rij gewonnen. Eind 2024 maakte het duo bekend dat er een kindje aan zit te komen, naar verwachting ergens tussen eind februari en april.

Kelly Piquet en Max Verstappen

Natuurlijk vieren ook Kelly Piquet en Verstappen Valentijnsdag. Gisteren liet Kelly Piquet al merken dat ze Valentijnsdag een goed excuus vond om een cadeau voor haarzelf te kopen, waarmee ze Verstappen voor bleek te zijn. Of Verstappen haar wat geeft en zo ja wat blijft voorlopig nog een raadsel, maar de Nederlander heeft wel een foto gepost op X.

Valentine's day is upon us ❤️🌹 pic.twitter.com/fwAYCXsfFh — Max Verstappen (@VerstappenCOM) February 14, 2025

