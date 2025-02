Vrijdag is het Valentijnsdag, een bijzondere dag voor veel mensen. Zo ook voor Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet, die sinds 2020 een relatie hebben. Kelly Piquet blijkt iets te hebben gedaan wat niet veel mensen kunnen zeggen: de viervoudig wereldkampioen aftroeven.

Valentijnsdag staat in het teken van de liefde, iets wat Kelly Piquet en Verstappen inmiddels meer dan vier jaar kennen. Kelly Piquet is vaak tijdens raceweekenden in de paddock te vinden, maar richting het einde van het seizoen 2024 werd dat steeds minder. Zij en Penelope zijn inmiddels een begrip geworden in F1, maar haar afwezigheid begon op te vallen. Voor het weekend in Abu Dhabi maakte het duo bekend dat het eerste kindje van Kelly Piquet en Verstappen onderweg is. De verwachting is dat het kindje ergens tussen eind februari en eind april geboren gaat worden, aangezien Kelly Piquet in december aangaf in de laatste periode van de zwangerschap te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Valentijnsdag met Kelly Piquet en Max Verstappen

Ondanks dat Verstappen vast en zeker zelf ook een cadeau zal hebben geregeld voor Kelly Piquet, is zijn vriendin hem wel voor geweest door zelf alvast een cadeau te kopen voor Valentijnsdag. Volgens Kelly Piquet zelf is Valentijnsdag een 'prima excuus' om een cadeau voor zichzelf te komen.

Valentijnsdag komt eraan (14 februari) en Kelly Piquet is Max Verstappen al voor geweest door voor haarzelf een cadeau te kopen.#F1 pic.twitter.com/Q9A6SLUXB1 — GPFans NL (@GPFansNL) February 13, 2025

Gerelateerd