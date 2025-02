De FIA gaat tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 strenger controleren op het bewegen van de voorvleugel. Dat gebeurt echter pas vanaf de Grand Prix van Spanje. James Vowles kan echter onthullen dat dat niet eerst het plan was, maar dat de F1-teams voor vertraging hebben weten te zorgen.

Flexibele voorvleugels kunnen zorgen voor meer aerodynamische efficiëntie en dus snellere rondetijden. Op de rechte stukken klappen ze als het ware naar achteren door de druk van de lucht om de auto gestroomlijnder te maken wat resulteert in een hogere topsnelheid. In de bochten staat de vleugel weer wat meer rechtop en produceert dus meer downforce. McLaren maakte vorig jaar als beste gebruik van het grijze gebied in de reglementen. Het duurde even, maar uiteindelijk volgden ook Mercedes, Ferrari, Red Bull en de rest. De FIA lijkt het echter zat te zijn dat de teams op dat gebied het randje opzoeken of er zelfs overheen gaan en besloot in te grijpen. Vanaf Spanje gaat er strenger op worden toegezien en dus kunnen teams minder gemakkelijk misbruik maken van het reglement om deze zogeheten technical directive te omzeilen. Dat het pas op het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat gebeuren en niet eerder in het seizoen, daar hebben de teams zelf voor gezorgd na gesprekken met de autosportbond. Williams-teambaas Vowles legt uit waarom.

Regelverandering verplaatst naar race na Monaco

"Ik geloof dat het eerst het plan was dat ze het vanaf ronde zeven zouden aanpassen", vertelde Vowles tegenover de media na de lancering van de Williams. Dat zou de Grand Prix in Imola zijn geweest, de eerste race in Europa dit jaar. "Wij hebben benadrukt dat daarna Monaco zou komen en het is heel lastig voor teams om op effectieve wijze de juiste voorraad aan voorvleugels te hebben voor Monaco. Daarom hebben we het terugverwezen tot na Monaco."

Dankzij dit gesprek tussen de teams en de FIA zal de aanpassing dus pas in Spanje komen. Vowles denkt dat Williams er niet zoveel van zal merken als de andere teams. "Onze vleugel zat al in de pijplijn, toen de regelverandering kwam. Wat betreft het misbruik maken van dat grijze gebied denk ik dat alle teams doen wat ze kunnen, maar er zullen teams zijn die op dat gebied geavanceerder zijn dan anderen. Volgens mij leiden we op dat specifieke gebied niet de markt. Maar ik kan dus zeggen dat de regelverandering voor race negen ons niet bepaald in de problemen brengt. Ik denk dat het daarom meer invloed zal hebben op de anderen."

