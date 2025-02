Een van de regelwijzigingen voor het F1-seizoen van 2025 is dat het punt voor de snelste ronde is verdwenen. Er kwam kritiek op het bonuspunt, nadat Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van Singapore deze had afgesnoept van Lando Norris. De Formule 1 is nu met tekst en uitleg gekomen.

Tijdens de tot nu toe 75 verreden seizoenen van de koningsklasse van de autosport is het puntensysteem meermaals aangepast. Sinds 2010 gebruiken we het bekende '25-18-15-12-10-8-6-4-2-1'-systeem, maar daar kwam in 2019 het bonuspunt bij voor de coureur die de snelste ronde klokte, mits de coureur in de top tien finishte. Het was een van de ideeën van de FIA om "de show te verbeteren zonder de integriteit van de sport aan te tasten". De snelste ronde tijdens een Grand Prix zal geen punt meer opleveren voor het kampioenschap vanaf 2025 en dat komt waarschijnlijk door wat er gebeurde tijdens de allerlaatste race van Ricciardo.

Ricciardo hielp Verstappen

De Grand Prix van Singapore vorig jaar was niet bepaald de meest spectaculaire race van het seizoen, maar bleek toch memorabel. Lando Norris domineerde vanaf de pole position en Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plek. Oscar Piastri maakte twee plaatsen goed om het podium te completeren. Norris had de snelste ronde in handen en dat zou hem het bonuspunt geven. De McLaren-coureur had ieder mogelijk puntje nodig in zijn jacht op Verstappen in de tussenstand. Ricciardo reed niet in de buurt van de top tien, dus de snelste ronde rijden zou voor hem niks opleveren. Toch kwam de Honey Badger de pits in voor een nieuw setje rubber en klokte hij de snelste ronde in de 60e omloop.

Omdat Ricciardo uitkwam voor VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing, werd het als een controversiële actie gezien om Norris en McLaren in de weg te zitten, die dus een puntje minder dan verwacht scoorden in Singapore, en Verstappen te helpen. McLaren-teambaas Zak Brown zei na de race dat het "een mooi geval was van een B-team die een A-team helpt, en dat dat niet mocht". De Formule 1 heeft nu inderdaad op haar website uitgelegd dat "de bonus zich soms als een controversieel onderwerp bewees en dus was het besluit genomen om het uit het puntensysteem te schrappen dit jaar".

