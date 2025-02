James Vowles heeft even duidelijk laten weten van wie de naar Alpine vertrokken coureur Franco Colapinto is: van Williams. De teambaas legt uit dat hij hoopt de Argentijn te kunnen zien racen in de Formule 1, maar bevestigt dat hij ooit weer bij Williams zal terugkeren.

Williams begon het afgelopen seizoen met Alexander Albon en Logan Sargeant. De laatstgenoemde crashte echter te vaak. De forse klapper tijdens de derde vrije training op Zandvoort was de druppel en Sargeant werd na de Dutch Grand Prix de laan uitgestuurd. Colapinto, toen nog voor velen een vrij onbekende naam, werd vanuit het Williams-opleidingsprogramma naar voren geschoven als diens opvolger en maakte een enorme indruk door in zijn tweede race al punten te scoren, terwijl Sargeant het hele seizoen niet in de buurt was gekomen van de top tien. Carlos Sainz had al een contract bij Williams getekend om vanaf 2025 de nieuwe teamgenoot van Albon te worden en er was nergens anders meer plek voor Colapinto. Maar Williams heeft een deal met Alpine gesloten om de jongen uit Buenos Aires daar als reservecoureur uit te laten komen. Naar verluidt wil het Franse team na een paar races al af van rookie Jack Doohan en dus zou bij Alpine de kans het grootst zijn voor Colapinto om zo snel mogelijk weer achter het stuur te kruipen.

Colapinto blijft van Williams

"Er is een tijdsbestek waarbij ik hoop dat hij voor Alpine zal racen", begon Vowles over Colapinto tijdens de lancering van de Williams van 2025. "De reden waarom we het zo hebben gedaan, is omdat ik hem wilde laten racen in 2025 en of 2026. De beste kans die hij dan had, was bij Alpine en daarom is hij daar. En ik bedoel dan niks slechts naar Jack toe en ik hoop dat Jack succesvol gaat zijn. Maar aan het eind van de dag is Franco mijn coureur die ik weer in de auto wil zien. En na een bepaalde periode zal hij terugkeren bij Williams. Wanneer die periode aanbreekt, staat nog niet vast, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat hij op een gegeven moment terug zal zijn bij Williams."

