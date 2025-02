Het team van Williams heeft op vrijdag voor het eerst de wagen voor 2025 aan de buitenwereld getoond. Met de FW47, in handen van Carlos Sainz en Alex Albon, hoopt het team de weg naar voren verder door te zetten. Dit is hoe de nieuwe bolide van de Britse renstal eruit ziet.

Dit jaar gaat het team van Williams met Sainz en Albon proberen om de weg omhoog verder door te zetten. Het legendarische team heeft natuurlijk een fantastische line-up voor dit seizoen weten te strikken en dus staan alle seinen op groen voor een uitstekend jaar onder James Vowles. De FW47 moet het gaan doen voor Williams en tijdens de livestream van het team op vrijdag werd de bolide alvast even kortstondig onthuld voordat er later een heuse shakedown gereden gaat worden door Carlos Sainz en Alex Albon. Dit is hoe de nieuwe bolide eruit ziet.

