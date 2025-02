In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De koningsklasse van de autosport zit nog in de winterstop, maar er wordt over de hele wereld nog steeds volop geracet. Zo zijn er een aantal Formule 4-kampioenschappen momenteel bezig. Dit weekend zagen we in het Midden-Oosten een horror-crash waar een coureur op wonderbaarlijke wijze aan ernstig letsel wist te ontkomen. Ondertussen was er Nederlands succes in Spanje dankzij de eerste zege van de zoon van Jan Lammers. De FIA komt mogelijk met een nieuwe maatregel om de invloed van het gescheld van F1-coureurs verder in te dammen, zo liet president Mohammed Ben Sulayem weten. Verder is Alpine ingegaan op het besluit om haar eigen Renault-motoren te schrappen en legt Honda uit waarom het zich voorbereidt op conflicten met Adrian Newey bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

F4-coureur ontsnapt aan zware verwondingen na mega-klapper: "Moet de halo bedanken"

De eerste F4 Middle East-race op het Dubai Autodrome werd beëindigd door middel van de rode vlaggen. Emanuele Olivieri schreef de wedstrijd op zijn naam om zo zijn leiding in het kampioenschap uit te breiden. Tomass Štolcermanis en Kean Nakamura-Berta completeerden het podium. De rode vlaggen werden gezwaaid vanwege een angstaanjagend ongeluk in het achterveld. Wang Yuzhe lag 21e en was in gevecht met onder andere Arjun Chheda, Tamim Hassiba en Emily Cotty, toen hij op het rechte stuk tussen bochten 9 en 10 van de baan werd gedrukt. Daar lag een kerb die bedoeld is voor de National en Club lay-outs van het circuit. Wang werd gelanceerd en belandde op hoge snelheid in de hekken. Lees hier het hele artikel over het schrikbarende ongeluk in de Formule 4 in Dubai.

© F4 Middle East

Alpine duidelijk over stopzetten eigen F1-motor: "Nieuw reglement is een soort Frankenstein"

Alpine is jaar na jaar het slechtst presterende fabrieksteam in de Formule 1. In een poging weer mee te kunnen doen voor overwinningen, werd het controversiële besluit genomen om het Renault-motorproject in de prullenbak te smijten. CEO Luca de Meo is kritisch over de kosten van de huidige en aankomende technische reglementen. "Ik run een bedrijf en om uiteindelijk te kunnen winnen, moest ik het F1-project heroverwegen", vertelde De Meo tegenover L'Equipe, nadat het besluit was genomen om geen eigen power unit meer te maken. "Ik ben dus opzoek naar sluiproutes om dit voor elkaar te krijgen. Momenteel zijn we onzichtbaar. Nog eens twee seizoenen als dit en het project zou compleet leeglopen. We zitten al drie jaar in een neerwaartse spiraal. Met financiële logica in gedachten moesten we het helemaal anders gaan doen. Nu rijden we als een stel clowns rond op P16, P17." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Renault-CEO Luca de Meo.

Ben Sulayem wil stapje verder gaan met FIA-gedragsregels: "Misschien boardradio's uitschakelen"

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de gedragsregels flink aangescherpt voor alle kampioenschappen die direct onder de autosportbond vallen, waaronder natuurlijk de Formule 1. Mohammed Ben Sulayem wil echter misschien nog een stapje verder gaan en gaat daarbij in op de boardradio's. Tijdens een interview op het circuit van Jarama nabij Madrid, werd de FIA-president namelijk door SoyMotor gevraagd of hij niet alleen meer gaat ingrijpen op het taalgebruik bij persconferenties, maar nu ook op het taalgebruik over de boardradio's. "Gaan we nog [een stap] verder en de radio's van de live-communicaties uitschakelen? Misschien. Gaan we het vertragen? Misschien. Er zijn een boel dingen waar we aan werken met de promotors." Lees hier het hele artikel over de FIA-president die nóg een nieuwe maatregel tegen schelden overweegt.

Honda verklaart waarom het conflict met Newey verwacht: "Komt niet altijd overeen"

Honda gaat na het F1-seizoen van 2025 de overstap maken van Red Bull Racing naar Aston Martin. Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, verwacht dat er conflicten zullen ontstaan tussen de Japanse grootmacht en ontwerper Adrian Newey, maar legt uit dat het juist tot iets goeds kan leiden. "We zijn verheugd om te zien dat Aston Martin constante stappen neemt om competitiever te worden als team", zei Watanabe in een interview met Autosport. "We zijn zeer aangemoedigd door het feit dat ze hun managementstructuur hebben verstevigd, waaronder door de betrokkenheid van Newey. Ik heb al eerder met Newey gewerkt en hij heeft een ongelooflijke passie voor het bouwen van snelle auto's. Maar terwijl wij de power unit bouwen en zij het chassis, zijn er momenten waarop onze visies niet altijd overeenkomen. In dat soort gevallen zijn er conflicten tussen wat de chassisafdeling wil en wat de PU-afdeling wil, maar samen konden we toch de beste auto ter wereld creëren", zo wijst de Japanner naar het succes met Red Bull de afgelopen seizoenen. Lees hier het hele artikel over een mogelijk conflict tussen Honda en Aston Martin-ontwerper Adrian Newey.

'Bustamante heeft opleidingsprogramma McLaren verlaten voor seizoen 2025'

Bianca Bustamante maakte een teleurstellend seizoen mee in 2024 en het lijkt erop dat de tegenvallende resultaten haar het McLaren-zitje heeft gekost bij het opleidingsprogramma. De Filipijnse is namelijk niet langer te vinden op de website van McLaren en de banden tussen haar en het team lijken verbroken te zijn. Ondertussen heeft Ella Lloyd de plek ingenomen als McLaren-junior in de F1 Academy. Ze was de vicekampioen in de Ginetta GT5 Challenge en stond meermaals op het podium in de Britse Formule 4. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Bianca Bustamante.

Zoon van Jan Lammers pakt eerste zege in F4: 'Lastige kwalificatie, maar daarna gewonnen'

René Lammers schreef allerlei titels in de kartsport op zijn naam, totdat hij in 2023 het Europees kampioenschap won. Tevens werd de Leidenaar vicekampioen in het wereldkampioenschap karten. Hij mocht vorig jaar zijn debuut maken in de autosport en nam deel aan de Formula Winter Series en het F4 Spanish Championship. Hij scoorde één podium op het Motorland Aragón. Lammers mocht bij het Nederlandse MP Motorsport blijven en hoopte op verbetering dit seizoen, en die verbetering is er ook gekomen. Hij heeft voor het eerst een Formule 4-race gewonnen. Lees hier het hele artikel over de eerste Formule 4-overwinning van René Lammers.

© Spanish Winter Championship

Gerelateerd