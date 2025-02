René Lammers mag zichzelf een winnaar in de Formule 4 noemen. De zoon van voormalig Formule 1-coureur en Le Mans-winnaar Jan Lammers pakte dit weekend op het Circuito de Jerez namelijk zijn eerste zege in de zogeheten Eurocup-4 Spanish Winter Championship.

Lammers schreef allerlei titels in de kartsport op zijn naam, totdat hij in 2023 het Europees kampioenschap won. Tevens werd de Leidenaar vicekampioen in het wereldkampioenschap karten. Hij mocht vorig jaar zijn debuut maken in de autosport en nam deel aan de Formula Winter Series en het F4 Spanish Championship. Hij scoorde één podium op het Motorland Aragón. Lammers mocht bij het Nederlandse MP Motorsport blijven en hoopte op verbetering dit seizoen, en die verbetering is er ook gekomen. Hij heeft voor het eerst een Formule 4-race gewonnen.

Lammers haalt voordeel uit slechte start van teamgenoot

De Eurocup-4 Spanish Winter Championship is dit weekend begonnen met drie wedstrijden in Jerez. Jan Przyrowski won Race 1 vanaf de pole voor Thomas Strauven en Christopher El Feghali. Lammers kwam als zevende aan de finish. Na meerdere gridstraffen mocht de Nederlander de Sprint vanaf de tweede plaats aanvangen. MP Motorsport-ploegmaat Niklas Schaufler kwam niet lekker weg vanaf de pole en Lammers kon zo meteen de leiding pakken. Hij hield vervolgens Vivek Kanthan en Nathan Tye achter zich op jacht naar de overwinning.

"Na een lastige kwalificatie in opdrogende omstandigheden hadden we een prima pace om drie posities goed te maken en in Race 1 als zevende te finishen", liet Lammers weten. "Vervolgens pakten we de 'W' in de sprintrace."

Lammers stond op zondagmiddag in Race 2 (de derde wedstrijd van het weekend) opnieuw op het podium. Hij begon als zevende en maakte vier posities goed om zo als derde te eindigen - een knappe prestatie aangezien er door meerdere safety car-situaties weinig tijd was voor inhaalacties.

