In het Formule 4-kampioenschap in het Midden-Oosten wist een deelnemer dit weekend op wonderbaarlijke wijze een zware crash te overleven. Wang Yuzhe werd gelanceerd en vloog de hekken in op het Dubai Autodrome. De coureur van Pinnacle Motorsport heeft geen ernstige verwondingen opgelopen, maar moest wel naar het ziekenhuis.

Het F4 Middle East Championship is een Formule 4-klasse die in januari en februari wordt gehouden en het is daarmee de perfecte voorbereiding op een seizoen in een Europees Formule 4-kampioenschap. Er werden twee raceweekenden georganiseerd op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi op twee verschillende lay-outs, voordat ze naar Dubai gingen. Volgende week vertrekt het F4-circus weer naar Abu Dhabi, opnieuw in het voorprogramma van de Asian Le Mans Series, voordat het seizoen wordt afgesloten met een vijfde weekend in Qatar bij het FIA World Endurance Championship. Er doet één Nederlander mee aan de F4 Middle East: Reno Francot ligt halverwege het seizoen vierde in de tussenstand met één podium op zak.

In de hekken gelanceerd

Race 1 op het Dubai Autodrome werd beëindigd door middel van de rode vlaggen. Emanuele Olivieri schreef de wedstrijd op zijn naam om zo zijn leiding in het kampioenschap uit te breiden. Tomass Štolcermanis en Kean Nakamura-Berta completeerden het podium. Francot werd teleurstellend zeventiende, zijn eerste finish buiten de punten dit seizoen.

De rode vlaggen werden gezwaaid vanwege een angstaanjagend ongeluk in het achterveld. Wang Yuzhe lag 21e en was in gevecht met onder andere Arjun Chheda, Tamim Hassiba en Emily Cotty, toen hij op het rechte stuk tussen bochten 9 en 10 van de baan werd gedrukt. Daar lag een kerb die bedoeld is voor de National en Club lay-outs van het circuit. Wang werd gelanceerd en belandde op hoge snelheid de hekken in. Dit soort hekken zijn bedoeld om brokstukken binnen het circuit te houden ter veiligheid van de fans, maar het kan als een soort kaasschaaf werken als er een auto in belandt.

Wonder boven wonder overleefde Wang de crash zonder ernstig letsel. Wel werd de Chinese coureur naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek naar mogelijk onderliggende verwondingen die op het eerste oog niet te zien waren. Hij liet op Instagram weten: "Ik moet de halo bedanken evenals de reddingswerkers die op tijd bij me waren."

Bekijk de beelden van de crash hier.

© u/wangyuzhe_15

