McLaren zou een coureur uit het opleidingsprogramma kwijtgeraakt zijn. Bianca Bustamante lijkt namelijk niet langer lid van het Formule 1-team uit Woking, dat overigens al een nieuwe vrouwelijke coureur op het oog heeft.

Bustamante voegde zich in oktober 2023 bij het opleidingsprogramma van McLaren na een prima seizoen in de F1 Academy waarin ze twee races wist te winnen. Ze had een druk programma voor de boeg in 2024. Ze nam deel aan ieder drie races in de Italiaanse Formule 4, Europese Formule 4 en Britse Formule 4, maar alleen in het laatstgenoemde kampioenschap wist ze punten te scoren. Tijdens haar negen wedstrijden in de Formula Winter Series bleef ze eveneens puntloos. De Filipijnse viel ook tegen in de F1 Academy, waarin ze steun kreeg van McLaren, aangezien ze geen zeges op haar naam wist te schrijven en maar één podium scoorde. Dit jaar doet ze mee aan het GB3 Championship met Elite Motorsport.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner gelooft dat McLaren haar lesje heeft geleerd: "Weet zeker dat ze terugkomen"

Lloyd opvolger van Bustamante

Het lijkt erop dat de tegenvallende resultaten haar het McLaren-zitje heeft gekost. Bustamante is namelijk niet langer te vinden op de website van McLaren en de banden tussen haar en het team lijken verbroken te zijn. Ondertussen heeft Ella Lloyd de plek ingenomen als McLaren-junior in de F1 Academy. Ze was de vicekampioen in de Ginetta GT5 Challenge en stond meermaals op het podium in de Britse Formule 4.

IndyCar-winnaar Pato O'Ward, FIA Formule 2-coureur Alex Dunne, FIA Formule 3-coureurs Brando Badoer, Martinius Stenshorne en Ugo Ugochukwu, en karttalent Dries Van Langendonck zijn de andere zes leden van het McLaren-opleidingsprogramma naast Lloyd.

Gerelateerd