Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat McLaren in 2025 beter is voorbereid op een eventuele titelstrijd. Het papaja-oranje team was in 2024 misschien wat overvallen door het tempo van de MCL38 en Horner zag veel gemiste kansen bij zijn rivaal.

McLaren bracht in 2024 haar eerste grote update tijdens het raceweekend in Miami en vanaf dat moment was het team een factor om rekening mee te houden. Hoewel Norris zichzelf diverse keren op pole position wist te zetten, verloor hij ook veelvuldig de leiding in de eerste ronde. Uiteindelijk kwam de Brit 63 punten tekort op Max Verstappen, die in Las Vegas beslag wist te leggen op zijn vierde titel.

Fouten zullen eruit zijn bij McLaren, verwacht Horner

Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen wordt Horner bij PlanetF1 gevraagd naar het 2024-jaar van McLaren. "Als je erover nadenkt, denk ik dat ze vorig jaar veel kansen hebben gemist aan de bestuurderskant. Ze hadden twee competitieve coureurs, wat voor hen een sterk punt was bij de constructeurs", zo opent Horner. Toch pakte het duo ook punten van elkaar af en maakte Norris in de cruciale fases net iets te veel fouten: "Maar ik weet zeker dat Lando terug zal kijken en zal denken dat drie of vier overwinningen in dit seizoen, met de auto die hij bij veel races had, waarschijnlijk minder is dan ze hadden kunnen behalen." Wel verwacht Horner dat het team heeft geleerd van 2024: "Maar ik weet zeker dat ze terugkomen. Ze zullen er zeker van leren."

