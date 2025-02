Alpine is jaar na jaar het slechtst presterende fabrieksteam in de Formule 1. In een poging weer mee te kunnen doen voor overwinningen, werd het controversiële besluit genomen om het Renault-motorproject in de prullenbak te smijten. CEO Luca de Meo is kritisch over de kosten van de huidige en aankomende technische reglementen.

De Franse renstal heeft een zeer moeizaam jaar achter de rug. Na de Grand Prix van Mexico-Stad, de twintigste race van het seizoen, had Pierre Gasly nog maar 9 punten op zak en Esteban Ocon slechts 5 punten. Alpine lag daardoor één na laatste in de tussenstand bij de constructeurs. Het dubbelpodium in São Paulo, waarbij de hevige Braziliaanse regenbuien voor spektakel zorgden, heeft het seizoen uiteindelijk gered, want plotseling lagen ze qua punten voor Haas, VCARB en Williams. Maar de auto was, vooral aan het begin van 2024, te zwaar en inefficiënt. Om kosten te besparen en in de hoop vaker vooraan het veld mee te kunnen doen, besloot Alpine om de Renault F1-motorafdeling te sluiten, ten ongenoegen van de gepassioneerde medewerkers in de fabriek, en een deal te sluiten met Mercedes om vanaf 2026 de motoren en versnellingsbakken van de Zilverpijlen te kopen. Op die manier kan Alpine meer aandacht besteden aan het chassis.

Rondrijden als een stelletje clowns

"Ik run een bedrijf en om uiteindelijk te kunnen winnen, moest ik het F1-project heroverwegen", vertelde De Meo tegenover L'Equipe, nadat het besluit was genomen om geen eigen power unit meer te maken. "Ik ben dus opzoek naar sluiproutes om dit voor elkaar te krijgen. Momenteel zijn we onzichtbaar. Nog eens twee seizoenen als dit en het project zou compleet leeglopen. We zitten al drie jaar in een neerwaartse spiraal. Met financiële logica in gedachten moesten we het helemaal anders gaan doen. Nu rijden we als een stel clowns rond op P16, P17."

Frankenstein

"De beloningsstructuur in de Formule 1 houdt geen rekening met de investeringen die de fabrieksteams doen", vervolgde de Milanees die aangeeft dat je er tegenwoordig veel minder voor terugkrijgt door zelf je motoren te ontwikkelen. "Wie weet stelt F1 op de lange termijn een technologische simplificatie voor, zoals een motor zonder hybridesysteem, zonder elektrificatie, die wel geluid maakt en op e-fuel rijdt voor het duurzame plaatje. Dit nieuwe reglement is een soort Frankenstein, waarbij een compromis is gesloten tussen de eisen van iedere fabrikant", zo wijst De Meo naar 2026, wanneer de elektrische motor voor maar liefst de helft van het totale vermogen moet opwekken. "De ontwikkelingskosten zijn exponentieel gestegen."

Alpine zou de overgang naar het hybride-tijdperk hebben onderschat en niet op tijd de infrastructuur in de fabriek in Viry-Châtillon hebben verbeterd om de ontwikkelingen in de Formule 1 bij te houden.

