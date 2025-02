Het team van Alpine heeft aan het einde van 2024 Franco Colapinto binnen weten te halen en volgens de geruchten gaat hij gedurende het seizoen Jack Doohan vervangen. Inmiddels is er een nieuw teken aan de wand en lijkt een vroegtijdig vertrek van de Australiër steeds dichterbij te komen.

Colapinto kwam eind 2024 over van Williams om de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Doohan ook meteen toe. In eerste instantie lijkt dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Jack Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto, de man die na het instappen voor Logan Sargeant in 2024 op het begin veel indruk maakte.

Colapinto rijdt TPC-test

Het lijkt allemaal een steeds logischer verhaal te worden. Flavio Briatore, die sinds afgelopen jaar een behoorlijk grote vinger in de pap heeft bij de Fransen, werd in Abu Dhabi gevraagd of Doohan het jaar zou uitrijden, iets waarop hij al cryptisch reageerde zonder de geruchten over de mogelijkheid om hem eerder te laten vervangen door Colapinto uit te sluiten. Dit keer gooit diezelfde Briatore weer meer olie op het vuur: hij post op zijn eigen Instagram dat Colapinto bezig is om één van de spaarzame TPC-tests te rijden in Barcelona, daar waar Doohan - hun coureur voor dit seizoen - in geen velden of wegen te bekennen is. Een opmerkelijke zet, die nog meer lijkt te hinten op Colapinto die vroeg in het seizoen in zal stappen voor Doohan.

