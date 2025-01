Volgens Oliver Oakes, sinds vorig jaar teambaas van het F1-team van Alpine, is de komst van Franco Colapinto geen teken aan de wand voor Jack Doohan, die zijn debuut in F1 gaat maken in 2025.

Doohan mocht in 2024 zijn debuut maken in een F1-weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, nadat hij al te horen had gekregen dat hij in 2025 de vervanger zal zijn van Esteban Ocon. Colapinto werd echter ook gehaald van Williams als reservecoureur, waardoor het team nu drie reservecoureurs heeft. Veel geruchten stellen dat het F1-avontuur van Doohan vijf races gaat duren en dan Colapinto in het stoeltje wordt gezet. In de podcast James Allen on F1 stelt Oakes dat het nu al afserveren van Doohan niet terecht is. “Het is een beetje hard geweest voor Jack [Doohan], sommige dingen die geschreven zijn door de toetsenbordstrijders daar, en hij krijgt volgend jaar een eerlijke kans."

Oakes over komst Colapinto

De komst van Colapinto heeft volgens Oakes niet als doel om Doohan onder druk te zetten. “Ik denk dat het niet de bedoeling is om druk op zijn schouders te leggen. Het is echt om het team opties te geven voor de toekomst. En voor mij zijn F1 kleine marges. Er zijn een heleboel mensen die elk weekend afhankelijk zijn van een coureur en we moeten ervoor zorgen dat we de beste coureurs in de raceauto hebben, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.”

Oakes ziet oorzaak voor veel crashes Colapinto

Oakes denkt ook dat er een reden was dat Colapinto tijdens zijn eerste halfjaar in F1 veel crashes meemaakte. “Hoeveel daarvan kwam door de situatie waarin hij zich bevond, waarin hij geen bevestigde stoel had en probeerde te veel indruk te maken, en hoeveel daarvan kwam door een compromis over onderdelen van de auto. Dat is moeilijk te berekenen. Maar ik denk dat de essentie is dat hij een sterke indruk maakte met de snelheid die hij liet zien. Voor ons als team is het geweldig om dat rooster van twee jonge coureurs in Paul en Franco in de coulissen te hebben, want het gaat niet alleen om 2025; 2026, 2027 ligt om de hoek en het is moeilijk om in de F1 te plannen wat er gaat gebeuren en welke coureurs je in de auto moet hebben. Voor ons houdt het iedereen eerlijk over hoe ze presteren en geeft het ons opties.”

