Honda gaat na het F1-seizoen van 2025 de overstap maken van Red Bull Racing naar Aston Martin. Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, verwacht dat er conflicten zullen ontstaan tussen de Japanse grootmacht en ontwerper Adrian Newey, maar legt uit dat het juist tot iets goeds kan leiden.

Toen het hybridetijdperk was aangebroken in de koningsklasse, besloot Honda haar terugkeer te maken in 2015. Dat gebeurde in samenwerking met McLaren, maar de motor had weinig vermogen en was onbetrouwbaar, naar verluidt omdat het team uit Woking Honda niet genoeg ruimte op de auto had gegeven om een power unit te ontwikkelen die wel competitief had kunnen zijn. Die ruimte zou Honda wel bij Red Bull hebben gekregen en met succes, want de energiedrankfabrikant heeft sinds 2021 vier rijderskampioenschappen met Max Verstappen en twee constructeurstitels binnengesleept. Red Bull is echter met Ford in zee gegaan en dus wordt Honda vanaf 2026 de motorleverancier van Aston Martin. Ze zijn niet de enige die overstappen van Red Bull naar Aston Martin, want hoofdontwerper Adrian Newey doet dat aankomende maart al.

Bereid op conflicten

"We zijn verheugd om te zien dat Aston Martin constante stappen neemt om competitiever te worden als team", zei Watanabe in een interview met Autosport. "We zijn zeer aangemoedigd door het feit dat ze hun managementstructuur hebben verstevigd, waaronder door de betrokkenheid van Newey. Ik heb al eerder met Newey gewerkt en hij heeft een ongelooflijke passie voor het bouwen van snelle auto's. Maar terwijl wij de power unit bouwen en zij het chassis, zijn er momenten waarop onze visies niet altijd overeenkomen. In dat soort gevallen zijn er conflicten tussen wat de chassisafdeling wil en wat de PU-afdeling wil, maar samen konden we toch de beste auto ter wereld creëren", zo wijst de Japanner naar het succes met Red Bull de afgelopen seizoenen. "Met Newey nu bij Aston Martin verwacht ik dat dezelfde uitdagingen boven zullen komen drijven, maar ik hoop dat het er juist toe leidt dat Aston Martin-Honda het beste team ter wereld wordt. We zijn bereid op conflicten, natuurlijk niet alleen met Newey."

Red Bull gaat in 2025 haar laatste seizoen in met Honda, voordat ze overstappen naar Ford

