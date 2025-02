Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op de problemen die motorfabrikant Honda zegt te hebben met de ontwikkeling van de krachtbron voor het seizoen van 2026.

Red Bull Racing en Honda kenden de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking. De Oostenrijkse grootmacht sloeg in 2018 de handen ineen met de Japanse motorfabrikant, waarna het team van Max Verstappen vrij snel grote stappen in de rangorde wist te zetten. Het hoogtepunt kwam in 2021, toen de Nederlander beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap Formule 1. Toen Honda vervolgens bekendmaakte een stap terug te zullen doen als motorleverancier, zorgde dat dan ook voor opgetrokken wenkbrauwen.

Honda slaat handen ineen met Aston Martin

Honda maakte bekend te stoppen als motorleverancier in de Formule 1, maar sloot vervolgens een overeenkomst met Red Bull Racing om het team nog tot eind 2025 van krachtbronnen en technische kennis te voorzien. Red Bull Racing besloot vervolgens om vanaf 2026 met Ford als nieuwe partner met krachtbronnen van eigen makkelijk te gaan rijden. Het vertrek van Honda bleek echter van korte duur. In 2026 keren zij namelijk terug - al zijn ze nooit echt weggeweest - als leverancier voor het Formule 1-team van Aston Martin.

Een grote uitdaging

Honda-topman Koji Watanabe liet onlangs weten dat er nog veel hobbels genomen moeten worden, voordat er een goed eindproduct klaar zal liggen voor 2026. Christian Horner denkt echter dat dit wel goed gaat komen: "Het is een grote uitdaging", citeert Motorsportweek. "Ik bedoel, Honda heeft hun project opgezegd en het daarna weer opnieuw opgestart. Daardoor zijn ze misschien wat tijd verloren, maar het is een heel capabel bedrijf en ze zijn ontzettend sterk. Ik weet zeker dat ze een competitieve krachtbron in 2026 zullen hebben", aldus de Red Bull Racing-teambaas.

