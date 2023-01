Vowles wordt nieuwe teambaas bij Williams, Red Bull onthult lanceerdatum RB19 | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 13 januari 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze vrijdag 13 januari wist Williams aan te kondigen wie de nieuwe teambaas zal worden. James Vowles maakt de overstap van hoofdstrategist en engineer bij Mercedes naar de rol die Josh Capito tot vorig jaar had bij de Britse renstal. Red Bull Racing kwam ook met belangrijk nieuws aanzetten: op 3 februari zal de RB19 getoond worden en de lancering zal plaatsvinden in New York City. Kevin Magnussen meldde dat hij een handoperatie zal moeten ondergaan, nadat een dokter een cyste ontdekte. De Deen zal waarschijnlijk over de 24 Uur van Daytona over twee weken moeten missen. Daarnaast is Mark Webber het oneens met Max Verstappen, laat Toto Wolff van zich horen over het vertrek van Vowles en laat Peter Windsor weten wie hij de beste Formule 1-coureur ooit vindt.

Webber deelt mening Verstappen over Mercedes niet: "Dat is heel beleefd van Max"

Mark Webber is van mening dat de uitspraken van Max Verstappen over Mercedes richting het nieuwe seizoen niet helemaal terecht zijn. Volgens de Australiër is Red Bull gewoon de favoriet in 2023. Tegenover Motorsport.com zegt Webber, voormalig F1-coureur bij Red Bull, dat de RB18 gedurende het seizoen alleen maar stabieler en beter werd. "Red Bull was aan het eind eigenlijk sterk op iedere compound, sterk op high-downforce circuits en sterk op low-downforce circuits. Ze hadden geen echt zwakke plek meer en Max als individu heeft volgens mij helemaal geen zwakte. Zo hebben ze de concurrentie toch wel wat hoofdpijn bezorgd." Meer lezen? Klik hier!

Williams hengelt met James Vowles opvolger van Jost Capito binnen

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Men moest dus op zoek naar een opvolger en heeft daar even de tijd voor genomen. Nadat de nodige teambazen eind vorig seizoen van plekje wisselden, heeft het bij Williams even geduurd tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Dat moment is nu bereikt en men is uitgekomen bij James Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels. Meer lezen? Klik hier!

Wolff zeer lovend over vertrekkende Vowles: "Hij wordt een fantastische teambaas"

James Vowles is na een lange dienst bij het team van Mercedes de nieuwe teambaas van Williams. De Britse strateeg was er vanaf de overgang van Brawn GP naar Mercedes al bij en heeft dus vele mooie successen meegemaakt met Toto Wolff. De Oostenrijker is dan ook trots op zijn ex-collega en wenst hem het beste bij zijn nieuwe team: "James is een zeer gewaardeerd lid van ons team geweest in zijn rol als Motorsport Strategy Director. Hij speelde een belangrijk onderdeel in onze successen de afgelopen jaren. Ik heb met hem gewerkt sinds ik bij het team kwam in 2013. Ik weet dus hoe ijverig, capabel en getalenteerd hij is en ik heb veel genoegdoening gekregen van de manier waarop James zich ontwikkeld heeft en gegroeid is in het afgelopen decennium." Meer lezen? Klik hier!

Windsor claimt dat Hamilton ver uitsteekt boven 'smerige' Senna en Schumacher

De discussie wie de allerbeste coureur aller tijden in de Formule 1 is, is er eentje die door iedereen anders ingevuld wordt. Peter Windsor vindt het echter duidelijk wie die titel verdient: Lewis Hamilton. De Britse journalist legt uit waarom zijn landgenoot volgens hem ver boven namen als Michael Schumacher en Ayrton Senna uitsteekt. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing onthult lanceerdatum en zal RB19 tonen in New York

Red Bull Racing heeft als achtste team de lanceerdatum van de Formule 1-bolide voor 2023 geopenbaard. De RB19 gaat op vrijdag 3 februari voor het eerst uit de doeken gedaan worden in New York City. "Er zijn nog maar 21 dagen te gaan tot de lancering van ons seizoen voor 2023," laat de Oostenrijkse renstal weten. "3 februari wordt onze grootste lancering ooit in de stad die nooit slaapt, New York. Niet alleen zal dit de eerste lancering van een Formule 1-seizoen worden die plaatsvindt in de VS, maar we zijn van plan het de grootste ooit in de geschiedenis van F1 te maken." Meer lezen? Klik hier!

Magnussen moet handoperatie ondergaan, 24 Uur van Daytona-zitje in gevaar

Kevin Magnussen zal een operatie aan zijn linkerhand moeten ondergaan. Met pijn aan zijn pols ging de Deen naar de dokter. Na onderzoek werd een cyste ontdekt. De Haas-coureur zal volgende week al geopereerd worden. Na de operatie moet hij namelijk een aantal weken goed uit kunnen rusten en de wintertests van de Formule 1 zijn al over anderhalve maand. Dit betekent dat hij waarschijnlijk de 24 Uur van Daytona aan zich voorbij moet laten gaan. Meer lezen? Klik hier!

