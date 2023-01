Lars Leeftink

Mark Webber is van mening dat de uitspraken van Max Verstappen over Mercedes richting het nieuwe seizoen niet helemaal terecht zijn. Volgens de Australiër is Red Bull gewoon de favoriet in 2023.

Tegenover Motorsport.com zegt Webber, voormalig F1-coureur bij Red Bull, dat de RB18 gedurende het seizoen alleen maar stabieler en beter werd. "Red Bull was aan het eind eigenlijk sterk op iedere compound, sterk op high-downforce circuits en sterk op low-downforce circuits. Ze hadden geen echt zwakke plek meer en Max als individu heeft volgens mij helemaal geen zwakte. Zo hebben ze de concurrentie toch wel wat hoofdpijn bezorgd."

Volgens Verstappen zal Mercedes in 2023 meer in de buurt komen van het tempo van Red Bull. Webber is het hier niet mee eens en denkt nog steeds dat Red Bull Racing de favoriet is komend seizoen. "Ik vind dat vooral heel beleefd van Max. Alle anderen moet zichzelf op ieder vlak verbeteren. De betrouwbaarheid van Mercedes was goed, maar die van Ferrari minder. Red Bull had én een goede betrouwbaarheid én was sterk op alle circuits. Voor Max was het bij vlagen Formule 1 Plus in het voorbije jaar."

Webber weet niet zeker of de straf die Red Bull kreeg vanwege het overschrijden van de budgetcap ook impact gaat hebben op het seizoen. "Ik ben er wel redelijk zeker van dat ze daar genoeg capabele en creatieve mensen hebben om de boel goed draaiende te houden. Verder weten we natuurlijk ook niet of Mercedes in het voorbije jaar echt iets heeft opgegeven. Opgeven is eigenlijk niet helemaal het goede woord, omdat het altijd draait om leren voor het volgende jaar. Maar de vraag is vooral hoe zij de R&D-mogelijkheden en onder het budgetplafond ook het geld hebben verdeeld tussen afgelopen jaar en het aankomende seizoen. In dat opzicht wordt het wel weer fascinerend om te zien hoe het eerste kwart van dit seizoen gaat verlopen."

