Lars Leeftink

Vrijdag 13 januari 2023 10:29

Oliver Rowland is van mening dat zelfs de beste F1-coureurs zoals Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc het enorm lastig zouden hebben in de Formule E en niet meteen zouden domineren.

Het Formule E-seizoen 2023 gaat komend weekend in Mexico City van start. Ook dit seizoen zijn er weer veel voormalig F1-coureurs actief in de raceklasse, terwijl de Formule E vorig jaar met Stoffel Vandoorne en het jaar daarvoor met Nyck de Vries twee (voormalig en huidig) F1-coureurs de titel zag winnen. In 2023 rijden onder meer voormalig F1-coureurs als Lucas Di Grassi, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein en Jean-Eric Vergne in de raceklasse.

Formule E

Tegenover Motorsport-Total zegt Rowland dat hij denkt F1-coureurs niet zomaar goed zouden presteren in de Formule E. "Ik denk niet dat je een Formule 1-coureur in de Formule E kan plaatsen en dat hij dan gemakkelijk zou gaan winnen. Verstappen is in F1 op dit moment de uitblinker qua snelheid, talent en eigen kunnen. De anderen schat ik ook hoog in, zoals de jonge Charles Leclerc en George Russell."

Domineren

Volgens Rowland zouden zelfs de topcoureurs van de Formule 1, zoals Verstappen, Hamilton en Leclerc, niet domineren in de Formule 1. "Het is niet zo dat ze hier naartoe komen en dat ze dan domineren. Ik kan het weten, want ik heb tegen hen geracet en ik ken hun niveau. Ik zou zeggen dat het veld van de Formule E gemiddeld genomen beter is dan dat van de Formule 1, maar ik zou hen hier zeker verwelkomen. Ik werd derde achter Leclerc, die in de Prema een best goed seizoen had. Ik kon hem flink onder druk zetten en als ik geen diskwalificaties had, had ik tot het einde om het kampioenschap kunnen vechten."