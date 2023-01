Dakar 2023: Nederland vs Nederland bij trucks, top drie motoren binnen drie minuten

Lars Leeftink

Vrijdag 13 januari 2023 09:41 - Laatste update: 09:44

Donderdag werd de elfde etappe van de Dakar Rally 2023 verreden, waardoor er nog maar drie etappes te gaan zijn. Komend weekend lijkt het vooral nog spannend te gaan worden bij de motoren en trucks. De stand van zaken na elf etappes is als volgt.

Motor

Bij de motoren is het nog steeds enorm spannend. De elfde etappe ging naar Luciano Benavides, die met bijna twee minuten verschil won van Daniel Sanders en Toby Price. In het algemeen klassement staat de top drie binnen drie minuten van elkaar. Skyler Howes staat naar bijna 39 uur racen op P1, gevolg door Price (28 seconden achterstand) en Kevin Benavides (2 minuten en 44 seconden). De rest van het veld staat op meer dan een kwartier achterstand. De beste Nederlander is, nog steeds, Wesley Aaldering. De Nederlander staat 43ste met een achterstand van 10 uur en 49 minuten.

Truck

Bij de trucks was het Martin van den Brink die de elfde etappe overtuigend op zijn naam schreef. Hij won met een voorsprong van 18 minuten de etappe, voor Martin Macik en Pascal de Baar. In het algemeen klassement domineren de Nederlanders en Tsjechen, maar is het door de zege van Van den Brink nu een tweestrijd geworden. Door een goede dag van Van den Brink en een mindere van Janus van Kasteren, heeft de laatstgenoemde nog maar een voorsprong van 1 minuut en 12 seconden op Van den Brink. Macik staat op P3 met een achterstand van 47 minuten en lijkt een wonder nodig te hebben. Op P5, P7 en P9 vinden we ook Nederlanders terug, terwijl P4, P6 en P8 op naam staan van Tsjechen. De enige die niet uit Tsjechië of Nederland komt en in de top tien staat is Teruhito Sugawara, die op P10 staat.

Auto

Dan naar de auto's, waar het een stuk minder spannend is. Sebastien Loeb blijft etappes winnen (vier op een rij nu) en won de elfde etappe voor Guerlain Chicherit (2 minuut en 16 seconden achterstand) en Mattias Ekstrom (2 minuten en 26 seconden achterstand). In het algemeen klassement is er, ondanks dat het lang geleden is dat hij een etappe won, helemaal niks aan de hand voor Nasser Al-Attiyah. De Qatarees doet het rustig aan en neemt geen risico's, wat logisch is gezien zijn voorsprong van één uur en 21 minuten op Lucas Moreas (P2) en één uur en 30 minuten op Loeb (P3). De beste Nederlander is Hans Weijs, die samen met Rudolf Meijer op P42 staat met een achterstand van bijna twaalf uur achterstand.

Quad

Tot slot de quads, waar eigenlijk hetzelfde geldt voor Alexandre Giroud als voor Al-Attiyah geldt. De Fransman staat al een tijdje dominant bovenaan en neemt geen risico's, waardoor hij al een tijdje geen etappezege heeft geboekt. Het was Marcelo Medeiros die de elfde etappe won, voor Giroud (6 minuten achterstand) en Francisco Moreno Flores (8 minuten en 36 seconden achterstand). In het algemeen klassement heeft Giroud een voorsprong van één uur en 20 minuten op Moreno Flores en twee uur en zeven minuten op Pablo Copetti. Niks aan de hand dus voor Giroud.

