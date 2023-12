Redactie

Zondag 3 december 2023 10:28

Remy Ramjiawan was dit weekend op locatie in Huizen voor het uitzwaaifeest van Tim en Tom Coronel. Ze gaan namelijk naar Saoedi-Arabië voor het Dakar-evenement dat begin januari 2024 weer begint. Tim legt uit hoe het is om deel te nemen aan de beruchte rally. Ook gaan we nog in gesprek met Allard Kalff over de Dakar Rally, de dominantie van Max Verstappen in de Formule 1 en het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri.

