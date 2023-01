Brian Van Hinthum

Tom Coronel en Tim Coronel beleefden afgelopen maand een veelbewogen Dakar 2023. Doordat het tweetal een klapper van jewelste maakte, moest men in overlevingsmodus. Uiteindelijk werd tóch de finishlijn gehaald en dat zorgde voor veel bewondering bij de rest van alle teams en deelnemers, zo vertelt Tim Coronel.

De gebroeders Coronel begonnen alleraardigst aan de Dakar-rally van 2023 en de mannen waren veelvuldig in de top twintig van het klassement te vinden. Alles leek compleet volgens plan te verlopen, totdat het in de zevende etappe van de loodzware rally ineens mis ging. Tim Coronel zag een hobbel op het parcours over het hoofd en hij en zijn broer vlogen met hun bolide meermaals over de kop. De beelden logen er niet om en het was een zware crash. Gelukkig bleven beide heren ongedeerd en vastbesloten dat ze waren was opgeven geen optie.

Vanaf dat moment moest men wel in overlevingsmodus en werd er met man en macht continue aan de bolide gewerkt om het parcours te kunnen vervolgen. "Als je dan nu achteraf terugkijkt, denk je: 'Wauw, dat was eigenlijk een best heftige klapper...', vier uur later stond er toch weer een auto op vier wielen", denkt Coronel in gesprek met GPFans terug aan het bijzondere moment. Het zorgde voor een hoop respect binnen de Dakar. "Dan begin je toch beter te begrijpen waarom op het podium helemaal aan het einde in Damman alle teams voor ons aan het klappen waren", vertelt de altijd goedlachse coureur,

Hij vervolgt: "Dan heb ik het niet alleen over Tom of mij, maar over alle teamleden. Zij weten wat we hebben geflikt. We hebben natuurlijk een auto helemaal uit elkaar getrokken wat geen auto meer was. Er was niks over. Dan toch weer zorgen dat hij klaarstaat en naar de finish rijden. Iedereen was daar heel verbolgen en trots over. Ik kan niet anders zeggen dan met dank aan het team. Als ik zo terugdenk, dan doet het me wel weer wat. Kicken. Iedereen in de bivak kwam naar ons toe: 'Incredible guys, the car was totally destroyed. You guys always smile hé?' Heel mooi om te zien hoeveel waardering er vanuit de bivak naar ons toekwam, en zoals ik het begrijp nu ook uit de wereld."

