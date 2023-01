Lars Leeftink

De 2023 Dakar Rally in Saoedi-Arabië is voor Carlos Sainz Sr, de vader van Ferrari-coureur Carlos Sainz, niet erg goed afgelopen. De Spanjaard heeft meerdere fracturen overgehouden aan een crash.

Het gebeurde tijdens de laatste zes kilometer van etappe negen van de Dakar Rally, ruim een week na de start van de race op oudjaarsdag. De 60-jarige Spanjaard, die reed namens Audi, crashte hard met zijn auto. De auto kwam na een confrontatie met een duin op zijn neus terecht. Vervolgens leek de Dakar Rally voorbij voor de ervaren coureur, zeker toen hij al in de helikopter zat richting het ziekenhuis. Sainz besloot echter halverwege de reis, ondanks pijn op zijn borst, om met de helikopter terug te keren en niet op te geven. Hijzelf had wel interesse om door te gaan, maar de auto niet. Zo kwam er een einde aan de Dakar Rally voor Sainz.

Gevolgen

Op Twitter heeft Sainz Sr nu laten weten dat hij meerdere fracturen bij zijn wervels heeft opgelopen. "Toen ik terugkeerde naar Madrid van de Dakar Rally, hield de rugpijn die ik opliep na het incident van het evenement van dit jaar langer aan dan normaal. Op medisch advies onderging ik verdere controles om de omvang van het letsel in detail te beoordelen. Helaas hebben de resultaten geen goed nieuws gebracht omdat ik de T5- en T6-wervels heb gebroken. Het goede is dat beide wervels stabiel zijn en vanaf vandaag is mijn prioriteit om zo snel mogelijk te herstellen. Bedankt allemaal voor de liefde en steun die ik de afgelopen dagen heb ontvangen. Ik hou je op de hoogte."

Hola a todos,



A mi vuelta a Madrid los dolores en la espalda tras lo ocurrido en el Rally Dakar han persistido más de lo normal. Siguiendo la recomendación de los médicos, me he sometido a pruebas adicionales para poder evaluar con exactitud el alcance de la lesión. […] pic.twitter.com/s88V0STMRd — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 16, 2023

