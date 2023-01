Lars Leeftink

Dankzij het wegvallen van de Grand Prix van China komend seizoen, voor het vierde jaar op rij, krijgen de teams en coureurs begin 2023 te maken met een enorm gat tussen de Grand Prix van Australië en Azerbeidzjan.

Zoals altijd is er voor de coureurs de zomerstop. Komend seizoen zal dit zijn tussen 30 juli en 27 augustus. De laatste race voor de zomerstop is de Grand Prix van België, terwijl de eerste race na de zomerstop de Grand Prix van Nederland gaat zijn. Het seizoen is na 26 november ten einde, waardoor de coureurs weer in hun winterslaap kunnen tot eind januari. Toch is er nog een derde periode bijgekomen door het wegvallen van de Grand Prix van China waarin de coureurs en teams de batterij kunnen opladen.

Lentestop?

Naast de zomerstop en de winterstop hebben de coureurs en teams namelijk ook een onvoorziene lentestop gekregen. De Grand Prix van Australië wordt op 2 april 2023 gereden, terwijl de Grand Prix van Azerbeidzjan pas op 30 april weer op het programma staat. Dat is een gat van drie weekenden en vier weken, een volledige maand dus. In deze periode mag er, in tegenstelling tot de zomerstop, gewoon doorgewerkt worden door iedereen. Daar waar de coureurs en teams vast een week rust in zullen lassen, zal het werk voor het merendeel van die periode wel doorgaan.

China

De Grand Prix van China zou verreden worden op 16 april, twee weken na de Grand Prix van Australië en twee weken voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nu die race is afgevallen vanwege de aanhoudende problemen rondom corona en de race niet door de Grand Prix van Portugal of Turkije vervangen wordt, is er dus een gat van vier weken en drie weekenden.

