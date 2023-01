Lars Leeftink

Het seizoen 2023 gaat over anderhalve maand van start, en net zoals voorgaande jaren hebben alle teams in 2023 een reservecoureur of zelfs reservecoureurs aangesteld. Mocht het nodig zijn, dan zijn dit de coureurs die als eerste moeten invallen bij afwezigheid van de twee vaste coureurs.

Het lijstje is bij sommige teams vrij kort, terwijl het bij andere teams weer een paar verschillende namen zijn die zich als optie aandienen mocht het nodig zijn. Sommige teams hebben gewoon een getalenteerde coureur achter de hand, andere teams hebben juist weer ervaren coureurs die ze in kunnen zetten. Hieronder het lijstje van elk team richting het seizoen 2023.

Red Bull

Bij het Red Bull Racing van Max Verstappen moet je waarschijnlijk meteen denken aan Daniel Ricciardo. Ricciardo is echter de derde coureur en zal vooral simulatiewerk en afspraken met sponsoren doen. De reservecoureurs die moeten invallen mocht er iets met Verstappen of Sergio Perez gebeuren, zijn drie coureurs. Liam Lawson is daarvan waarschijnlijk de meest bekende naam, maar ook Dennis Hauger en Zane Maloney zijn reservecoureur. Lawson reed vorig jaar al wat vrije trainingen namens AlphaTauri en Red Bull. Hij zal hoogstwaarschijnlijk ook de eerste keuze van het team zijn als hij beschikbaar is. Alle drie de coureurs komen uit de eigen opleiding en zullen op basis van het verleden ook beschikbaar zijn voor AlphaTauri wanneer nodig.

Bij Ferrari hebben ze gekozen voor een mix van ervaring en talent voor de rol van reservecoureur. Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman hebben deze rol voor 2023 in handen. Zij zijn de mogelijke vervangers van Carlos Sainz en Charles Leclerc mocht het nodig zijn. Giovinazzi heeft natuurlijk al ervaring in de Formule 1 en Formule E, terwijl Shwartzman namens Ferrari al een paar vrije trainingen heeft afgewerkt en uit de opleiding van Ferrari komt.

Bij Mercedes gaan ze, in tegenstelling tot de concurrentie, voor één reservecoureur. Nieuwe aanwinst Mick Schumacher, voormalig coureur van Haas, is de eerste en tevens enige die Lewis Hamilton of George Russell vervangt mocht deze situatie zich voordoen. Schumacher zal zelf hopen dat hij zich vanuit deze positie in de kijker kan rijden voor het seizoen 2024, wellicht zelfs bij Mercedes.

Bij McLaren is het IndyCar-coureur Alex Palou die namens het Britse team de rol van reservecoureur in gaat vullen. Lando Norris en Oscar Piastri zijn de eerste twee coureurs, maar mocht hen iets overkomen dan is Palou dit seizoen de eerstvolgende coureur die het stoeltje overneemt. Palou kwam vorig jaar ook al in actie tijdens een vrije training namens McLaren.

Alpine

Bij Alpine zijn de plannen officieel nog niet helemaal duidelijk, maar de kans lijkt groot en aannemelijk dat Jack Doohan de reservecoureur van 2023 gaat zijn bij het Franse team. Terwijl Esteban Ocon en Pierre Gasly een vast stoeltje hebben, zal Doohan waarschijnlijk de voornaamste back-up zijn. Doohan reed vorig jaar al wat rondjes in de F1-auto van Alpine.

Aston Martin

Bij Aston Martin kiezen ze voor de aanpak van Ferrari: een ervaren coureur en een talent als reservecoureur. Stoffel Vandoorne, Formule E-kampioen in 2022, zal de voornaamste kandidaat zijn om Fernando Alonso en Lance Stroll te vervangen mocht hier aanleiding voor zijn. Ook Formule 2-kampioen Felipe Drugovic werd aangetrokken als reservecoureur. De kans is groot dat hij eind 2023 als rookie rondjes tijdens vrije trainingen mag rijden, maar ook voor hem zijn er kansen mocht er iets met Stroll of Alonso gebeuren.

Bij Alfa Romeo zien we ook een bekend gezicht als reservecoureur: Theo Pourchaire. De getalenteerde Fransman is namens Alfa Romeo de back-up voor Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Vorig jaar reed hij ook al wat kilometers in de Alfa Romeo-auto van 2022, en dit gaat mogelijk in 2023 weer gebeuren. Hij zal ook de voornaamste kandidaat zijn om Zhou te vervangen als Alfa Romeo aan het einde van het seizoen van mening is dat dit nodig is. Zhou heeft na dit seizoen geen contract meer bij het team.

AlphaTauri

Voor AlphaTauri is het vrij simpel: het team maakt meestal gebruik van de coureurs die uit de pool van Red Bull komen. En dat zijn er nogal wat. Vorig jaar was het Lawson die rondjes tijdens de vrije trainingen mocht rijden. Voor nu zullen vooral Hauger en Maloney waarschijnlijk de aangewezen kandidaten zijn mochten Nyck de Vries of Yuki Tsunoda niet in actie kunnen komen tijdens een raceweekend. Officieel is hier echter, zoals elk seizoen, niet iets over bekend.

Haas

Ook van Haas weten we niet precies hoe ze de rol van reservecoureur gaan invullen. Vorig jaar was het Pietro Fittipaldi, in combinatie met Antonio Giovinazzi, die deze rol vervulde. Dit jaar is nog niet duidelijk wie dit gaat doen, maar de kans lijkt aanwezig dat Fittipaldi dit weer gaat doen. Ook andere coureurs vanuit Ferrari zijn mogelijk kanshebbers voor deze rol in 2023.

Het enige team waarvan we echt totaal niet weten hoe ze komend seizoen hun rol als reservecoureur in gaan vullen, is Williams. Vorig jaar was het Logan Sargeant die dit deed en veel rondjes reed tijdens vrije trainingen. Hij heeft echter een vast stoeltje in 2023 naast Alexander Albon. Voor nu weet niemand wie de reservecoureur van Williams gaat zijn, alhoewel in het verleden er ook vaak van de pool aan coureurs van Mercedes gebruik werd gemaakt. Zie De Vries tijdens het raceweekend in Monza tijdens het seizoen 2022.

