De Formule 1 heeft besloten om het komende seizoen met een kalender van 23 races te gaan rijden. Er kan nu dus definitief een streep door de Grand Prix van China en de koningsklasse gaat ook geen vervangend circuit aandoen om het ontstane gat op te vangen. Men geeft tekst en uitleg over het besluit.

De kalender voor 2023 had in eerste instantie een recordaantal van 24 races op de rol staan voor komend seizoen, maar al snel bleek dat het nog niet zeker zou zijn of de koningsklasse volgend jaar eindelijk weer richting Shanghai kon voor de Grand Prix van China. In het land heersen er - in tegenstelling tot andere plekken op de wereld - nog altijd strenge coronamaatregelen die met enige regelmaat worden aangepast, waardoor het voor het rondreizende circus van de Formule 1 wellicht geen praktisch plan is om in een land met dergelijke strenge (isolatie)maatregelen neer te strijken.

Lastige spagaat

En dus ging er begin december eigenlijk al een definitieve streep door de Grand Prix van China. Tóch werden later naar verluidt de gesprekken met de organisatie weer geopend om de mogelijkheden te bekijken, nadat men een brief naar de FIA stuurde om de race terug op de kalender te plaatsen. Reden hiervoor was dat de regels weer eens waren aangepast en er dus makkelijker een race georganiseerd kon worden. Door het verzoek werd de Formule 1, die inmiddels ook gesprekken met Portugal had geopend voor een race in Portimão, in een lastige spagaat gebracht. Volgens de berichten zou China - een belangrijke partner die veel geld in het laatje brengt - namelijk niet blij zijn als Portugal de kans kreeg om het ontstane gat van China op te vullen.

Kort statement

De Formule 1 komt nu zelf met een kort statement naar buiten over de nieuwe 'kalender' waar we in 2023 mee gaan racen. "De Formule 1 kan bevestigen dat het 2023-seizoen 23 races zal bevatten. Alle bestaande data op de kalender blijven hetzelfde. Het betekent dat we tussen de Grand Prix van Australië en vierde race in Bakoe een aanzienlijk gat krijgen van maar liefst vier weken.

Formula 1 update on the 2023 calendar:



