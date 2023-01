Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 07:59

Al vroeg tijdens de Dakar 2023 moest Team Coronel lijdzaam toezien hoe één van de bolides in vlammen opging tijdens de allereerste etappe van het evenement in Saoedi-Arabië. Tim Coronel geeft toe dat het een vroege eerste stoot op de kin was en het natuurlijk wel even slikken was om die beelden te zien.

De Dakar Rally staat zoals elk jaar weer garant voor een hoop spektakel. Na het passeren van de finish tijdens de eerste etappe al kregen de Coronel-broeders te horen dat de wagen van hun teamgenoten Michel Kremer en Thomas de Bois vlam had gevat na zeventig kilometer racen. Het betekende einde verhaal voor hun auto. De spectaculaire beelden liegen er overigens niet om. "Het is enorm beangstigend en verschrikkelijk voor het hele team, maar gelukkig wisten Michel en Thomas op tijd uit de wagen te komen", werd er destijds vanuit Saoedi-Arabië.

Voorbereiding in het putje

Tijd om wat uitgebreider terug te blikken op het moment en de manier waarop dat doordrong bij Tom en Tim Coronel. Laatstgenoemde van de tweeling spreekt in gesprek met GPFans over het voorval. "Die auto is in ieder geval afgebrand, dat kan ik je vertellen. Er is heel veel door ons heen gegaan op dat gebied. Het zijn twee mannen die een jaar lang bezig zijn en zich voorbereiden. We hebben allerlei dingen gedaan zodat ze natuurlijk ook een plezierige Dakar konden meemaken. Na de proloog en de stage van zeventig kilometer gebeurt dit. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Sterker nog: het was heet", reageert Coronel met een knipoog.

Grootste nachtmerrie

Hij vervolgt: "Heel erg vervelend en eigenlijk de grootste nachtmerrie van een coureur om dit mee te maken. Kijk, als zo'n auto stukgaat kan je hem altijd nog maken of er wat mee doen. Als iets in de fik staat, is het gewoon afwachten. Je kan niks meer. Dat is gewoon heel erg pijnlijk." Coronel probeerde zelf ook nog een rol van betekenis te spelen, al is dat niet makkelijk. "Je kan er niet zoveel mee. Natuurlijk raakt het mij ook op zo'n ogenblik. Maar je moet ook door. Je ziet ook aan hen dat ze vinden dat wij ons moeten focussen en dat doe je dan ook. Trouwens, zo zou ik er zelf ook in staan. Het blijft wel altijd spoken natuurlijk. Elke keer als je binnen komt, had je hun dat moment ook gegund. De overwinning is het binnen komen."

Het hele interview met Tim Coronel over het Dakar-avontuur van 2023 kan je hieronder bekijken!

Artikel gaat verder onder video

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)