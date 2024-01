Waar en hoe laat zijn de samenvattingen van de Dakar Rally 2024 te zien?

Lars Leeftink

Vrijdag 5 januari 2024 14:55

Zoals eigenlijk elk jaar het geval is, opent de Dakar Rally begin januari het auto- en motorsportseizoen. De 2024 Dakar Rally begint op 5 januari 2024 en zal twee weken in beslag gaan nemen. Waar kunnen fans de samenvattingen van de etappes bekijken en hoeveel Nederlanders doen er mee?

De Dakar Rally wordt door veel mensen gezien als de zwaarste race ter wereld. In verschillende soorten bolides proberen de coureurs twee weken te overleven in heftige en warme omstandigheden. De coureurs rijden over ruw terrein en door onder meer bergachtig gebied en woestijnen om uiteindelijk na twee weken over de finish te komen. Dit doen ze in verschillende soorten bolides. Zo zijn er de motoren, de quads, de auto's en de motoren. Dit zijn de vier grootste categorieën van de Dakar Rally. Daarnaast zijn er nog een hoop andere categorieën die ook een poging wagen om de race te overleven en, als het even kan, na twee weken als eerste over de streep te komen.

Dakar 2024

De Dakar Rally 2024 is op 5 januari begonnen met een proloog van 157 kilometer, in principe de makkelijkste dag die de coureurs in Saoedi-Arabië, waar de Dakar Rally dit jaar wordt gehouden, mee gaan maken. Van 6 januari tot 19 januari worden er vervolgens twaalf etappes verreden, waarvan de langste 837 kilometer is (14 januari) en de kortste 328 kilometer (19 januari). Er is een rustdag op zaterdag 13 januari in Riyadh waar de coureurs bij kunnen komen. Dit is na zes etappes. Vervolgens volgen er nog zes etappes.

Bij de auto's doen er drie Nederlandse duo's mee, waarvan Tim en Tom Coronel bekende namen zijn. Ook Michel Kramer en Thomas de Bois en het duo Maik Willems en Robert van Pelt doen mee. Zoals altijd het geval is, zullen de meeste Nederlanders actief zijn bij de trucks. Maar liefs twaalf Nederlandse teams (in drietallen) doen mee. Bekende namen als Janus van Kasteren, Mitchel van den Brink, Martin van den Brink en Richard de Groot doen mee. Verder doen er ook bij de Challengers nog zeven Nederlandse teams (duo's) mee, terwijl er bij de SSV's nog vier Nederlandse teams (duo's) meedoen en we ook nog een duo bij de M1000-klasse zien. Dit is een klasse die zijn debuut maakt in 2024 en waarin onder meer waterstofauto's of hybride/elektrische auto's/wagens rijden. Bij de motoren zien we dit jaar, voor het eerst in een hele lange tijd, geen Nederlanders aan de start staan.

Waar is de Dakar Rally 2024 te zien?

In Nederland kan dit op meerdere manieren, maar dan wel via samenvattingen. Bij RTL 7 zal, zoals elk jaar het geval is, er aan het einde van elke dag een samenvatting te zien zijn. Dit wordt meestal ergens aan het begin of het einde van de avond uitgezonden, afhankelijk van hoe de etappe is verlopen. De kans is vrij groot dat, op het moment van deze uitzending, een groot deel van bijvoorbeeld de trucks nog bezig is en de uitslag nog niet compleet is. Op het YouTube-kanaal van de Dakar Rally wordt altijd een samenvatting van de etappe geplaatst in verschillende talen. Deze video wordt meestal pas online gezet als de uitslag bekend is. Tot slot is er nog Eurosport, dat net zoals RTL 7 's avonds een samenvatting toont. Zowel bij Eurosport als bij RTL 7 is er geen vaste tijd voor de samenvattingen, dit zal per dag variëren. Bij Eurosport zal de focus wat meer op het hele veld (en dus ook interviews met buitenlandse coureurs) liggen, terwijl RTL zich wat meer zal focussen op de Nederlanders.