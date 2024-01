Brian Van Hinthum

Vrijdag 5 januari 2024 14:03

Helmut Marko baarde dit jaar opzien door een aantal bijzondere opmerkingen over Sergio Pérez te plaatsen, iets waarvoor hij later nog zijn excuses aanbood. Teambaas Christian Horner krijgt vanuit Ted Kravitz te horen dat de Marko-situaties niet helemaal goed gemanaged werden door de Brit.

De rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV een aantal bijzondere opmerkingen maakte om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Horner afrekenen

Later bood de Oostenrijker zijn excuses aan voor de opmerkingen en daarmee kwam er uiteindelijk een eind aan de hele vete. Nu na het seizoen blikt Kravitz in de Sky Sports-podcast terug op dat moment: "Het enige waar je Christian Horner dit jaar op af kunt rekenen is de manier waarop hij met de Sergio Pérez-situatie omging en het feit dat hij Helmut Marko niet onder controle kon houden. Helmut Marko is oncontroleerbaar. De woorden die hij over Pérez sprak, werden niet heel gunstig weerlegd", stelt de Sky Sports-presentator.

Ongeleid projectiel

Hij vervolgt: "Zeg over Christian Horner wat je wil, maar soms jongleert hij met sommige situaties. Dat doet hij ook met Helmut Marko, die het schoolvoorbeeld is van een ongeleid projectiel." Overigens lijkt het er in ieder geval op dat Horner daar ook de komende jaren mee door moet gaan. Volgens verschillende bronnen gaat de Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing zijn contract bij Red Bull voor drie jaar verlengen.