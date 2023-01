Vincent Bruins

Vrijdag 13 januari 2023 17:34

Red Bull Racing heeft als achtste team de lanceerdatum van de Formule 1-bolide voor 2023 geopenbaard. De RB19 gaat op vrijdag 3 februari voor het eerst uit de doeken gedaan worden in New York City.

Voor nu is Red Bull Racing het allereerste team dat de nieuwe auto van aankomend seizoen zal tonen. Na Aston Martin, Ferrari, Alpine, McLaren, Williams, AlphaTauri en Mercedes is Red Bull de achtste renstal dat met een datum komt voor de lancering, namelijk vrijdag 3 februari. Dit zal in New York City gebeuren. Max Verstappen hoopt met de RB19 zijn wereldtitel te kunnen verdedigen.

New York

"Er zijn nog maar 21 dagen te gaan tot de lancering van ons seizoen voor 2023," laat de Oostenrijkse renstal weten. "3 februari wordt onze grootste lancering ooit in de stad die nooit slaapt, New York. Niet alleen zal dit de eerste lancering van een Formule 1-seizoen worden die plaatsvindt in de VS, maar we zijn van plan het de grootste ooit in de geschiedenis van F1 te maken." Red Bull zal de nieuwe auto dus drie dagen eerder dan die van Williams laten zien, het team dat hiervoor de 'pole positie' van lanceerdata had.

Nieuw

Nieuwe kledij, nieuwe auto, nieuw seizoen... in New York.

New kit, new car, New York šŸ—½ Our Season Launch šŸ‘‰ February 3rd šŸ¤˜ pic.twitter.com/YSbXaIE4v9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 13, 2023

