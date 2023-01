Brian Van Hinthum

De discussie wie de allerbeste coureur aller tijden in de Formule 1 is, is er eentje die door iedereen anders ingevuld wordt. Peter Windsor vindt het echter duidelijk wie die titel verdient: Lewis Hamilton. De Britse journalist legt uit waarom zijn landgenoot volgens hem ver boven namen als Michael Schumacher en Ayrton Senna uitsteekt.

Het blijft een discussie die waarschijnlijk nog wel even zal duren: wie is de beste coureur aller tijden in de Formule 1. Waar mensen vaak lijken te opteren voor oudere coureurs als Schumacher en Senna, kan Hamilton met zijn zeven wereldtitels in de Formule 1 echter ook gezien worden als misschien wel de beste aller tijden. Volgens sommigen deed de Brit dat echter weer met duidelijk het beste materiaal van de grid, waar Schumacher en Senna dat met minder materiaal gedaan zouden hebben.

Kop en schouders

Volgens Windsor is het echter duidelijk dat Hamilton de beste coureur uit de geschiedenis is en hij 'met kop en schouders' boven de rest van de kanshebbers uitsteekt. Hij legt uit waarom: "Ik denk dat wanneer je alleen over het werk op de baan hebt, dat Lewis met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Hij doet helemaal nooit wat smerigs op de baan", claimt Windsor, geciteerd door Express. Mannen als Schumacher hebben in de geschiedenis vaak het verwijt gekregen vieze spelletjes gespeeld te hebben, zoals het moedwillig parkeren van zijn auto tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco in 2006.

Vieze spelletjes

Windsor vervolgt: "Alles wat Lewis doet is hard, indrukwekkend en eindigt soms in tranen - zoals met Nico Rosberg in Barcelona [2016, red.]. Maar over het algemeen doet hij zelden iets smerigs. Algemeen gezien is Lewis een model voor zuiver racen, waar Ayrton en Michael dat allebei verre van waren." Vervolgens somt Windsor een aantal van Senna's valse spelletjes op en komt hij bij Schumacher. "Ayrton deed veel dingen, maar Michael was anders. Michael deed een aantal dezelfde dingen, maar hij deed ook wat Ayrton waarschijnlijk nooit zou doen. Een auto opzettelijk crashen om Fernando Alonso geen pole te laten pakken", besluit hij.

