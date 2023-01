Vincent Bruins

Vrijdag 13 januari 2023 18:16

Kevin Magnussen zal een operatie aan zijn linkerhand moeten ondergaan. Met pijn aan zijn pols ging de Deen naar de dokter. Na onderzoek werd een cyste ontdekt.

De Haas-coureur zal volgende week al geopereerd worden. Na de operatie moet hij namelijk een aantal weken goed uit kunnen rusten en de wintertests van de Formule 1 zijn al over anderhalve maand. Dit betekent dat hij waarschijnlijk de 24 Uur van Daytona aan zich voorbij moet laten gaan. Deelnemen aan de Roar Before the 24-test op het circuit in Florida zal sowieso niet lukken.

Ingreep ongevaarlijk

"Ik had een zere pols," vertelde Magnussen. "Dus ik ben naar de dokter gegaan om ernaar te laten kijken en ze vonden een cyste die nu verwijderd moet worden, zodat ik klaar ben voor het F1-seizoen. Het is geen gevaarlijke ingreep, maar waarschijnlijk moet ik daarna een paar weken rusten. Ik moet afwachten wat de dokter zegt, maar het is onwaarschijnlijk dat ik in Daytona kan racen." Kevin was van plan om over twee weken mee te doen aan de Rolex 24 at Daytona, de IMSA-seizoensopener waar ook Renger van der Zande in actie te zien zal zijn. De Deen zou daar een gloednieuwe 992-generatie Porsche 911 GT3 R van MDK Motorsports delen met Trenton Estep, teameigenaar Mark Kvamme en vader Jan Magnussen.

Kvamme

"Het is een ongelukkige situatie voor ons, maar de MDK Motorsports-familie steunt Kevin volledig," liet Kvamme weten. "Kevins F1-activiteiten hebben de hoogste prioriteit, en hoe sneller hij klaar is om weer op de baan te vechten, hoe beter. De dokters zullen beslissen of hij met ons kan racen. Zo niet, dan zoeken we een andere mogelijkheid om samen te gaan racen." Magnussen nam samen met Kvamme en vader Jan ook al deel aan de Gulf 12 Hours in Abu Dhabi afgelopen december. Hij bestuurde toen een Ferrari 488 GT3 Evo in zijn debuut in de GT-racerij. Het MDK Motorsports-trio dat toen steun kreeg van AF Corse, werd zevende van 34 inschrijvingen.

