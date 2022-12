Vincent Bruins

Kevin Magnussen maakt volgende week zijn debuut in de GT-racerij. De Haas-coureur zal uitkomen in een Ferrari 488 GT3 in de Gulf 12 Hours in Abu Dhabi. Hij zal de auto delen met vader Jan.

Magnussen zal achter het stuur kruipen van een Ferrari van MDK Motorsports op het circuit van Yas Marina Circuit. De Gulf 12 Hours die volgende week zondag wordt gehouden, is de laatste race van het seizoen in het Intercontinentale GT-kampioenschap, het hoogste niveau binnen de GT3-racerij. MDK Motorsports krijgt technische ondersteuning van AF Corse, het fabrieksteam van de renstal uit Maranello.

Vader en zoon

Jan Magnussen heeft een zeer succesvolle carrière in GT-auto's achter de rug. Hij won de 24 Uur van Le Mans vier keer met Corvette en ook schreef hij de 24 Uur van Daytona en twee IMSA-kampioenschappen op zijn naam. "Het is best grappig eigenlijk, want ik ben al mijn hele leven rond GT-auto's geweest," vertelde Kevin aan Sportscar365. "Mijn pa rijdt al twintig jaar lang met GT-auto's, dus ik ben op circuits geweest, kijkend naar die auto's, en ik heb er altijd een passie voor gehad. Ik ben niet opgegroeid met de hele tijd naar F1-auto's kijken. Dat was wel mijn droom, maar ik ben opgegroeid met GT-auto's en sportscar-races. Het is zo cool om dit nu te kunnen doen." Vorig jaar deelden vader en zoon Magnussen al een LMP2-auto van High Class Racing in de 24 Uur van Le Mans.

Renger van der Zande

De Amerikaanse durfkapitalist Mark Kvamme is de eigenaar van MDK Motorsports en zal ook meerijden. "Renger is een goede vriend van mij en natuurlijk hebben Kevin en Renger samen geracet," legde Kvamme uit, refererend naar de tijd dat de Nederlander teamgenoten was met Magnussen bij Chip Ganassi Racing in IMSA. "We hebben elkaar ontmoet in mei bij de Grand Prix van Miami. Ik deed daar de Carrera Cup-race en toen hebben we met elkaar gezeten en wat gekletst. Ik hou ervan om mensen te vragen wat hun passie is en wat ze graag willen doen. Hij zei dat hij in de toekomst heel graag meer met zijn vader zou willen racen. Kevins schema is niet normaal druk, maar het is toch gelukt."