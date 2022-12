Vincent Bruins

Zaterdag 3 december 2022 12:33

Hans-Joachim Stuck is van mening dat de Formule 1 compleet de verkeerde beslissingen maakt. Hij vindt het budgetplafond maar niks en door de technische reglementen denkt hij dat IndyCar nu veel leuker is. Hij denkt dat F1 op veel vlakken verbeterd kan worden.

Stuck was actief als Formule 1-coureur voor onder andere March en Brabham tussen 1974 en 1979 en scoorde twee podiums. Nu heeft hij een sterke mening over de staat van de sport. Hij omschrijft het budgetplafond als "complete onzin" tegenover de Duitstalige motorsport.com en hij vindt dat F1 "simpelweg de verkeerde kant" opgaat. "Wie wil nou weten of een team in Buxtehude een windtunnel opzet en daar onderdelen test? Daar merk je toch niks van!"

Aerodynamica

"Hoeveel miljoenen denk je dat je daarmee wel niet kan besparen?" zo vertelde de Duitser die pleit voor uniforme aerodynamica, zoals in de IndyCar Series. "Dan hoef je die stomme vleugel niet open en dicht te doen. Dan zorg je dat je lekker kunt slipstreamen en dan kun je net als Verstappen slim inhalen. Wanneer je aan de beurt bent [met DRS], dan open je de vleugel en rij je naar voren. Wat is daar zo leuk aan?" Je hoort vaak dat standaard onderdelen gebruiken in plaats van zelf ontwerpen tegen het DNA van de Formule 1 ingaat, maar daar denkt Stuck anders over: "Iedereen kan zo een ophanging bouwen! Als je qua aerodynamica allemaal dezelfde kant op gaat, is dat beter voor iedereen."

Brandstof en tv

"Het kost geen cent meer," legt de 24 Uur van Le Mans-winnaar uit over synthetische brandstof, afvragend waarom F1 daar niet mee rijdt. "In de Porsche Supercup doen ze hetzelfde. Je reset de motoren en de computers en dan werkt het. Ik zeg: fuck it, dat moeten ze doen." Hij begrijpt ook niet waarom F1 niet gratis te zien is op tv: "Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld in Duitsland, dat nog altijd de autonatie van de wereld is, de Formule 1 niet gratis op tv te zien is en dat we geen Duitse Grand Prix hebben. Vertel me, waar zijn we mee bezig?"