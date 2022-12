Vincent Bruins

Lewis Hamilton heeft laten weten dat hij vaker strubbelingen verwacht tussen hem en Max Verstappen, zeker als hij het gevecht met de Nederlander aan kan gaan volgend seizoen. Volgens hem komt het door zijn eigen status als beste Formule 1-coureur ooit.

Hamilton en Verstappen waren in 2021 nog aardsrivalen, maar door de problemen met de Mercedes W13 wist de eerstgenoemde geen race te winnen afgelopen seizoen, terwijl Verstappen aan de haal ging met zijn tweede wereldkampioenschap. Tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië kwamen ze elkaar toch tegen vroeg in de race. Verstappen moest een extra pit stop maken voor een nieuwe voorvleugel en werd ook nog bestraft, terwijl Hamilton terug naar voren reed om als tweede over de streep te komen. De Mercedes-coureur denkt niet dat Verstappen minder agressief zal worden.

"Waarschijnlijk wel, ja," antwoordde Hamilton bij de Britse tv-zender Sky Sports op de vraag of hij nog meer controversiële momenten met Verstappen verwacht. "Ik denk dat ik me moet aanpassen. Je hebt het gezien in de afgelopen jaren dat ik probeer contact te vermijden in die scenario's. We zullen vast groeien en hopelijk verbeteren, zodat we niet weer zulke momenten als in de race [in São Paulo] meemaken, maar ik zou er niet op rekenen."

"Ik denk het wel ja," reageerde Hamilton op of hij denkt dat Verstappen specifiek tegen hem agressief rijdt, vanwege zijns status als meest succesvolle coureur ooit. "Ik herinner me dat toen ik mijn debuut maakte, ik mij focuste op degene die de meeste kampioenschappen had. Het was Fernando [Alonso], toen was het Kimi [Räikkönen, omdat Kimi één van de beste coureurs hier was, en toen was het Seb [Vettel], dus ik denk dat het natuurlijk is."