Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 19:15

Helmut Marko verwacht dat Mercedes in 2023 een grotere uitdaging voor Red Bull Racing zal vormen dan Ferrari, met name omdat de Zilverpijlen over Lewis Hamilton beschikken. De Oostenrijker maakt zich echter geen zorgen. Zijn team beschikt naar eigen zeggen immers over de beste coureur van het veld.

Het seizoen van 2022 ging tussen Red Bull Racing en Ferrari, al liet de Italiaanse grootmacht het al vrij snel afweten. Met de F1-75 beschikten ze over misschien wel de snelste auto van de grid, maar een combinatie van strategische blunders, persoonlijke fouten en opmerkelijke beslissingen zorgde ervoor dat ze geen vuist konden maken. Max Verstappen verreed daarnaast een ijzersterk seizoen, waar Charles Leclerc hier en daar belangrijke punten liet liggen.

Moeilijk seizoen

Mercedes kon zich überhaupt niet mengen in de strijd. Met de W13 brachten zij een uniek concept naar het circuit, maar door een aantal onvoorziene factoren - waaronder het porpoising - was deze lange tijd niet vooruit te branden. Richting het einde van het jaar werd het gat naar de kop van het veld echter steeds verder gedicht, met als hoogtepunt een overwinning voor George Russell in Brazilië. Hamilton kwam op Interlagos als tweede over de streep. Marko verwacht dan ook dat het in 2023 vooral Mercedes zal zijn dat strijd aangaat met Red Bull Racing.

Sterk Mercedes in 2023

"Ferrari is sterk, maar Mercedes zal als geheel sterker zijn", klinkt het tegenover Sport BILD. "Zeker met Lewis Hamilton. Hij is nog steeds een topcoureur. Leclerc is ook goed, maar hij maakt nog steeds fouten." Op de vraag of Hamilton volgend jaar opnieuw zonder overwinningen achterblijft, klinkt het: "Helaas ben ik bang van niet. Mercedes heeft zich tijdens het seizoen naar ons toe gevochten. Ze zijn nog niet net zo sterk, maar ze hebben wel meer tijd in de windtunnel beschikbaar. Maar ik maak me niet al te druk. We zijn op de goede weg voor 2023 en met Max hebben wij de beste coureur van het veld."