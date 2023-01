Brian Van Hinthum

Vrijdag 13 januari 2023

Het team van Williams heeft een nieuwe teambaas gevonden nadat het aan het einde van 2022 afscheid nam van Jost Capito. Voormalig Mercedes-kopstuk James Vowles zal vanaf komend seizoen de rol van voorman gaan vervullen bij de Britse renstal. Hij neemt vanaf 20 februari de honneurs waar bij de Britten.

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Men moest dus op zoek naar een opvolger en heeft daar even de tijd voor genomen. Nadat de nodige teambazen eind vorig seizoen van plekje wisselden, heeft het bij Williams even geduurd tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Dat moment is nu bereikt en men is uitgekomen bij Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels.

Goed uit elkaar met Mercedes

Nu is het dus tijd om op eigen benen te staan. Hij reageert op het nieuws. "Ik kan niet wachten om te beginnen bij het team van Williams. Het is een eer voor mij om me bij een team te voegen dat zo'n ongelofelijke rijke erfenis heeft. Het team is iconisch voor onze sport en ik heb er ontzettend veel respect voor. Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging. Mercedes is altijd enorm supportend geweest voor mijn loopbaan en we gaan dus op uitstekende voet uit elkaar nadat ik twintig jaar in Brackley heb gewerkt", zegt Vowles onder meer.

Vertrouwen en geloof

Hij vervolgt: "Ik ben enorm dankbaar voor alles dat Toto [Wolff] en het team voor mij heeft gedaan. Het was een ongelofelijke ervaring, door falen en succes. Williams heeft nu zijn geloof en vertrouwen in mij uitgesproken en ik zal hetzelfde doen. Williams heeft enorm veel potentieel en binnen een paar weken tijd start onze tocht", besluit hij. Vowles gaat vanaf 20 februari oficcieel aan de slag, vlak voor het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat.

