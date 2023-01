Brian Van Hinthum

Vrijdag 13 januari 2023 14:04

James Vowles is na een lange dienst bij het team van Mercedes de nieuwe teambaas van Williams. De Britse strateeg was er vanaf de overgang van Brawn GP naar Mercedes al bij en heeft dus vele mooie successen meegemaakt met Toto Wolff. De Oostenrijker is dan ook trots op zijn ex-collega en wenst hem het beste bij zijn nieuwe team.

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Men moest dus op zoek naar een opvolger en heeft daar even de tijd voor genomen. Nadat de nodige teambazen eind vorig seizoen van plekje wisselden, heeft het bij Williams even geduurd tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Dat moment is nu bereikt en men is uitgekomen bij Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels.

Artikel gaat verder onder video

Lovende woorden

Dat deed hij onder meer met Wolff, die dus al enkele jaren de leiding heeft over zijn collega. Wolff doet een goede woordje over zijn aankomende concurrent. "James is een zeer gewaardeerd lid van ons team geweest in zijn rol als Motorsport Strategy Director. Hij speelde een belangrijk onderdeel in onze successen de afgelopen jaren. Ik heb met hem gewerkt sinds ik bij het team kwam in 2013. Ik weet dus hoe ijverig, capabel en getalenteerd hij is en ik heb veel genoegdoening gekregen van de manier waarop James zich ontwikkeld heeft en gegroeid is in het afgelopen decennium", zegt de Mercedes-baas.

Succeswensen

Wolff vervolgt: "Vanaf het moment dat hij de pitmuur verlaten heeft in het midden van afgelopen seizoen, is hij doorgegaan met het bouwen aan de vaardigheden van ons strategieteam in Brackley. We hebben nu een fantastische groep met strategen klaarstaan om het sublieme werk door te zetten in de volgende jaren. Hoewel we natuurlijk verdrietig zijn om afscheid te moeten nemen van zo'n capabel lid van het team, ken ik geen twijfel dat hij alle vaardigheden bezit om een fantastische teambaas te worden in de Formule 1. We wensen hem alles succes toe en zijn blij dat zijn volgende stap bij Williams gezet wordt. Een nauw verbonden technische partner en een plek die dichtbij ons hart ligt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)