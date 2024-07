Williams onthult speciale Britse kleurenschema voor Grand Prix van Groot-Brittannië

Het team van Williams ziet er aankomend weekend op Silverstone iets anders uit dan normaal. Het trotse team heeft namelijk de FW46 ondergedompeld in de Britse vlag en daardoor zal het bodywork er aan de achterkant iets anders uitzien.

De renstal uit Grove gaat een seizoen door met vallen en opstaan. De faciliteiten zijn wat verouderd, maar daar wordt volgens teambaas James Vowles aan gewerkt. Vooral de plannen op de lange termijn lijken veelbelovend te zijn. De renstal heeft Mercedes als motorpartner en de verwachting is dat deze power unit weleens de dienst uit kan gaan maken in het nieuwe tijdperk. Alexander Albon heeft onlangs bijgetekend, al lijkt Logan Sargeant langzaam maar zeker naar de achterdeur te zijn verwezen. Wie er volgend seizoen naast Albon zal zitten, dat is dan ook nog de vraag.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Groot-Brittannië

Voor het raceweekend op Silverstone heeft Williams gekozen voor een livery die hun thuisrace bestempeld. De blauw-zwarte accenten zijn uiteraard nog steeds terug te vinden op de bolide, maar aan de achterkant van de wagen pronkt de vlag van het Verenigde Koninkrijk. Het team noemt het de 'Union Jack'-wagen.