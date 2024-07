Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat Logan Sargeant Williams moet verlaten, maar dat vertrek zou eerder kunnen komen dan we hadden verwacht. Teambaas James Vowles laat in aanloop naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië weten dat een rijderswissel middenin dit seizoen niet uitgesloten is.

Sargeant heeft geen potten kunnen breken in de koningsklasse van de autosport. Waar ploegmaat Alexander Albon vorig jaar 27 punten scoorde, moest de Amerikaanse jongeling het met één mager puntje doen en hij had daar de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor nodig. De kans dat Sargeant een contractverlenging krijgt, is nihil. Onder andere Carlos Sainz en Valtteri Bottas, maar nu ook Daniel Ricciardo, worden genoemd als kandidaten om de coureur bij Williams op te volgen. Vowles waarschuwt Sargeant dat hij dit seizoen nog kan vertrekken, als zijn prestaties niet verbeteren. Geruchten deden de ronde dat Andrea Kimi Antonelli in de Williams kan stappen ter voorbereiding op een campagne met Mercedes in 2025.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Buxton: 'Williams is het wachten op Sainz zat, voeren gesprekken met Ricciardo'

Sargeant op Albons niveau nodig

"Logan heeft altijd de kans gehad om zijn stoeltje te behouden, daar heeft hij controle over," begon Vowles tegenover Sky Sports F1. "Ik heb het van hem nodig dat hij presteert op het niveau van Alex. Wij zijn er ook medeverantwoordelijk voor waarom hem dat niet is gelukt. Er zijn races geweest waarin we hem niet het beste materiaal hebben kunnen geven vanwege ongelukkige momenten. Dat is echter nu al een aantal races niet meer het geval, maar toch valt die verantwoordelijkheid wel bij ons. Zijn verantwoordelijkheid is om het team vooruit te pushen, en dat weet hij en dat wil hij ook."

OOK INTERESSANT: Ricciardo komt weg met reprimande na slingeren door de pitstraat van Silverstone

Prioriteit is de auto

"Ik wil hem elke kans geven," vervolgde de teambaas. "Maar op een gegeven moment moet er een lijn in het zand getrokken worden en moeten we een beslissing maken, niet alleen voor 2025, maar misschien ook voor dit jaar nog. We zijn er nog niet klaar voor [om dat besluit te nemen]. Mijn prioriteit ligt momenteel bij het verbeteren van de auto, want op dat gebied hebben wij niet goed genoeg gepresteerd, en dat ligt niet aan Logan of Alex. Wanneer we een auto hebben op het juiste prestatieniveau, dan kunnen we zien of er andere dingen zijn die ons [punten] kosten en daarop ingrijpen."

Gerelateerd