Daniel Ricciardo werd na afloop van de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië naar de wedstrijdleiding gefloten. De VCARB-coureur slingerde door de pitstraat en moest zijn actie bij de stewards nader verklaren.

Vrije Training 3 op het klassieke circuit van Silverstone werd op een natte baan verreden. Mercedes bleek uitermate sterk en werd eerste en tweede. George Russell was het snelst met een rondetijd van 1:37.529, slechts drie en een half honderdsten van een seconde voor ploegmaat Lewis Hamilton. Lando Norris completeerde een volledig Britse top drie met zijn McLaren voor Carlos Sainz en Max Verstappen. Het Red Bull-zusterteam had het lastig in de regen. Yuki Tsunoda moest genoegen nemen met P14 en Daniel Ricciardo met P18.

Artikel 33.4

Ricciardo werd na de sessie op het matje geroepen. Pierre Gasly spinde en stond vast in de grindbak bij de Vale-chicane. Vanwege de rode vlag moest iedereen terug naar de pitstraat. Eenmaal aangekomen in de pits begon de Australiër te slingeren en dus kreeg hij een onderzoek aan zijn broek voor het mogelijk overtreden van artikel 33.4 van het sportief reglement, waarin staat dat "een auto op geen enkel moment onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier die als potentieel gevaarlijk voor andere bestuurders of andere personen kan worden beschouwd, mag worden bestuurd".

VCARB heeft aan de stewards uitgelegd Ricciardo de instructie te hebben gegeven om zoveel mogelijk de temperatuur in de banden te houden en dus besloot de Honeybadger om in de pitstraat verder te slingeren. De stewards verklaarden dat er personeel direct naast de zogeheten fast lane stond en er risico was op contact tussen de VCARB-wagen en de andere teamleden, zeker met natte baanomstandigheden. Ricciardo gaf toe dat het "er niet goed uit zag" en beloofde het nooit meer te doen. De man uit Perth heeft een reprimande gekregen. Het is zijn eerste van het seizoen, en bij drie reprimandes krijgt de coureur een gridpenalty. Een reprimande is in die zin dus zwaarder dan simpelweg een waarschuwing.

