George Russell was het snelst in de derde en regenachtige vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur zat met een rondetijd van 1:37.529 zo'n drie honderdsten van een seconde onder ploegmaat Lewis Hamilton. Lando Norris completeerde de top drie.

De derde trainingssessie voor de 59e Formule 1-wedstrijd op het klassieke circuit van Silverstone begon zonder regen, maar de baan was nog zeiknat van de buien in de ochtend, waardoor de sprintrace van de FIA Formule 3 verplaatst moest worden. Er zat nog meer regen aan te komen en het was niet warmer dan 11°C. De sessie begon om 11:30 uur lokale tijd. Iets meer dan de helft van het veld kwam redelijk vroeg naar buiten op de intermediates. Max Verstappen kwam er direct achter dat het glad was en spinde in Brooklands in zijn allereerste rondje. Pierre Gasly vloog de grindbak van de Vale-chicane in met nog 52 minuten te gaan en zorgde voor de rode vlag. Yuki Tsunoda was met een rondetijd van 1:47.080 op dat moment het snelst.

Mercedes opnieuw sterk

Vrije Training 3 werd hervat met nog 46 minuten op de klok. Er viel een beetje miezer, maar George Russell liet via de boardradio weten dat de baan steeds droger werd. Desondanks kon Valtteri Bottas zijn Kick Sauber niet in het rechte spoor houden en spinde in The Loop, voordat Lando Norris een momentje meemaakte door Abbey. Halverwege de sessie vonden we Lewis Hamilton bovenaan de tijdenlijst met een 1:38.065, vier tienden voor Charles Leclerc en Norris. Verstappen lag op dat moment vierde op driekwart van een seconde achterstand, maar nog steeds ruim voor Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar Piastri en Russell. De laatstgenoemde ging vervolgens naar de eerste plek met een 1:37.529 en zijn Mercedes-ploegmaat Hamilton verbeterde met een 1:37.564.

Regen keert terug

De periode van afwisselend droog en miezer veranderde met nog twintig minuten te gaan in regenbuien boven Silverstone. De rondetijden werden daarom aan de kop van het veld ook niet meer verbeterd en dus bleef Russell tot aan het vallen de vlag bovenaan staan met die 1:37.529. Het gat naar Hamilton was slechts 0.035 seconden. Norris maakte een volledig Britse top drie af in zijn McLaren op bijna twee tienden achterstand. Verstappen moest achter Sainz genoegen nemen met de vijfde positie. Achter Leclerc, Piastri, Fernando Alonso en Pérez werd de top tien afgemaakt door Nico Hülkenberg, twee seconden langzamer dan Russell.

