Daniel Ricciardo lijkt onderweg naar de uitgang bij Visa Cash App RB, maar dat hoeft voor de goedlachse niet direct einde carrière in de Formule 1 te betekenen. Naar verluidt is de Australiër in gesprek met het Formule 1-team van Williams.

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 is al enige tijd onderwerp van gesprek. De Australiër, die acht races won in de koningsklasse, zag een promotie naar Red Bull Racing in rook opgaan toen bekend werd dat Sergio Pérez tot eind 2026 heeft verlengd, en het is zeer de vraag of er volgend jaar nog plek voor hem is bij het zusterteam van de Oostenrijkse renstal: Visa Cash App RB. Daar heeft Yuki Tsunoda inmiddels met een jaar verlengd, en Ricciardo heeft dit seizoen - op een aantal goede raceweekenden na - weinig indruk weten te maken met zijn performance.

Ricciardo lijkt klaar bij Red Bull

Red Bull-topman Helmut Marko liet recent tegenover Kleine Zeitung dan ook optekenen dat 'VCARB' nog altijd een juniorenteam is, en dat daar ook naar gehandeld moet worden. "Binnenkort moeten we er weer een jonge coureur inzetten, en dat zal Liam Lawson zijn", klonk het onder andere. Niet lang daarna zei de Oostenrijker tegenover Bild dat Red Bull binnenkort "iets zou aanbieden" aan Lawson, waarmee er genoeg lijkt gezegd. Ricciardo is met zijn 35 jaar geen jonge coureur meer. Hij werd halverwege het seizoen van 2023 ter vervanging van Nyck de Vries naast Tsunoda gezet, in de hoop dat hij - mocht het nodig zijn - de tegenvallende Pérez bij Red Bull Racing zou kunnen vervangen.

Reddingsboei bij Williams?

Die gedroomde promotie is inmiddels uit zicht, maar een vertrek bij Visa zou niet direct einde loopbaan voor de man uit Perth hoeven te betekenen. Tenminste, dat laat Will Buxton weten: "Zijn toekomst staat nu echt op het spel", vertelt de Formule 1-presentator tegenover F1TV. "Er wordt gezegd dat hij na de zomer zijn zitje kwijtraakt. Er wordt ook gezegd dat hij in gesprek is met Williams om daar in 2025 naast Alexander Albon plaats te nemen. Wij hebben begrepen dat Williams geen zin meer heeft om te wachten tot Carlos Sainz een beslissing heeft genomen over waar hij volgend jaar wil rijden, en daarom mogelijk de deur voor hem dichtgooien.

