Lando Norris heeft het mislopen van de overwinning in Oostenrijk even kunnen laten bezinken, en laat terugblikkend op zijn uitspraken weten dat niet alles wat hij Max Verstappen toebeet, helemaal correct was.

Lando Norris en Max Verstappen zijn goede vrienden naast de baan, maar afgelopen weekend leek die hechte band even op de tocht te staan. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk raakten de twee verwikkeld in een fantastisch gevecht om de overwinning, maar met nog zes ronden te gaan eindige het voor beiden in tranen. De twee maakten contact met elkaar en liepen allebei schade op. Norris kreeg uiteindelijk een DNF achter zijn naam, Verstappen kwam als vijfde over de streep. De Nederlander kreeg echter nog een tijdstraf van tien seconden, omdat hij in de ogen van de wedstrijdleiding de aanstichter was van het incident.

Norris nuanceert pittige uitspraken

Norris zag daarmee zijn tweede overwinning in de Formule 1 in rook opgaan, en na afloop verscheen hij begrijpelijk gefrustreerd voor de camera. De McLaren-coureur noemde Verstappen onder andere "roekeloos" en "wanhopig". Daarnaast stak hij niet onder stoelen of banken dat dit het einde van hun vriendschap zou kunnen betekenen: "Als hij niet toegeeft dat het zijn schuld was, verlies ik veel respect voor hem. Dan is het klaar", klonk het onder andere." Een aantal dagen later is Norris wat afgekoeld, zo blijkt uit een interview met de BBC.

"We hebben wat berichten naar elkaar gestuurd en we zullen natuurlijk nog een gesprek gaan voeren, want ik denk dat dat het juiste is om te doen", vertelt Norris. "Maar waar we het over hebben gehad, blijft tussen ons." Norris denkt dat zijn vriendschap met Verstappen stand kan houden, en dat de twee het incident tot het verleden kunnen laten behoren: "Zoals ik al vaker heb gezegd, vanwege het respect dat we nog altijd voor elkaar hebben. Ik laat door zoiets niet ineens alles ontploffen."

Hoog in de adrenaline

De enkelvoudig racewinnaar vervolgt: "In een aantal van mijn uitspraken zat ik waarschijnlijk iets te hoog in mijn adrenaline. Ik denk niet dat alles wat ik heb gezegd, helemaal correct was. Ik vocht voor een van mijn eerste overwinningen, mijn tweede zege stond op het spel. Voor Max was het zijn zestigste. Wat het voor mij betekent, is heel anders dan wat het voor hem betekent. Tuurlijk zeg ik dan dingen die niet goed zijn of er niet helemaal uitkomen zoals ik bedoel, maar het komt wel goed met ons."

Na het incident werd met name in de Britse pers veelzijdig de vergelijking met 2021 gemaakt, waar Verstappen meer dan eens een aanvaring met Lewis Hamilton had op de baan. Gevraagd naar hoe Norris van plan is het tegen Verstappen op te nemen, wetend dat hij niets mee zal geven, klinkt het: "Dat is een goede vraag, want er is geen eenvoudig antwoord. Je moet begrijpen wat hij denkt, hoe hij denkt, dat soort dingen. Dat is de mentaliteit waarmee je het aan moet gaan."

