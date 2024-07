Het team van McLaren introduceerde tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk een nieuwe voorvleugel. Een goede zet qua performance zo lijkt, maar onder fans heerst vooral de vraag of de scherpe punt aan de achterzijde wel is toegestaan.

McLaren was een de teams die afgelopen weekend in Spielberg updates introduceerde. De grootste aanpassing was een nieuw exemplaar van de voorvleugel, waarmee de onbalans tussen de performance in hoge- en lagesnelheidsbochten verbeterd moest worden. Alhoewel er met de performance van de MCL38 weinig mis was in Oostenrijk, hebben fans van de sport vooral vraagtekens bij de scherpe punt op de achterzijde van de voorvleugel. Dit naar aanleiding van het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen.

Incident Verstappen en Norris

De twee waren richting het einde van de race verwikkeld in een verhit duel om de leiding in de wedstrijd, maar met nog een paar ronden op het bord, eindigde het gevecht in tranen. De twee maakten contact - Verstappen werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen - en liepen beiden schade op. Norris kreeg een DNF achter zijn naam, Verstappen kwam als vijfde over de streep, maar kreeg nog een tijdstraf van tien seconden opgelegd.

Voorvleugel McLaren

Het contact tussen de twee was relatief licht, maar toch liepen beide auto's behoorlijke schade op. Zowel Verstappen als Norris kreeg te maken met een lekke band, waardoor de coureurs terug moesten hobbelen naar de pits. Op social media vragen fans zich af of dit niet is ontstaan door de nieuwe voorvleugel van McLaren, waar duidelijk zichtbaar een - wat lijkt - scherpe punt op is aangebracht.

