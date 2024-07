De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Groot-Brittannië, waar op Silverstone het derde deel van een Europees drieluik zal worden verreden. De FIA heeft zojuist bekendgemaakt welke coureurs op donderdag aan zullen schuiven tijdens de gebruikelijke persconferentie.

Het zijn intenste tijden voor Formule 1-fans. Voor het eerst in lange tijd wordt er in de kop van het veld regelmatig weer hard gevochten om de overwinningen. Max Verstappen is met een ruime voorsprong nog altijd de grote favoriet voor het wereldkampioenschap, maar Lando Norris heeft de afgelopen weken meer dan eens een behoorlijke uitdaging weten te vormen voor de Red Bull Racing-coureur. In Oostenrijk eindigde een duel tussen de twee in tranen, en dus zullen alle ogen aankomend weekend gericht zijn op de twee kemphanen.

Persconferenties Grand Prix van Groot-Brittannië

Maar voordat het zover is, is het op donderdag eerst weer tijd voor alle mediaverplichtingen. De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat Esteban Ocon, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton en Sergio Pérez om 13:30 uur lokale tijd aan zullen schuiven voor de gebruikelijke persconferentie. In Nederland is het één uur later dan in Groot-Brittannië, wat betekent dat de persconferentie hier om 14:30 uur van start zal gaan. Op vrijdag is het om 15:30 uur de beurt aan Aya Komatsu (teambaas Haas), Zak Brown (CEO McLaren), Toto Wolff (teambaas Mercedes) en James Vowles (teambaas Williams).

Interessante line-up

De line-up voor de persconferentie voor de coureurs in een interessante. Norris heeft ongetwijfeld nog het een en ander te vertellen over zijn aanvaring met Verstappen in Oostenrijk, terwijl Ocon nog altijd op zoek is naar een nieuwe werkgever. Russell won afgelopen weekend voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan een Grand Prix, en Pérez is wederom bezig aan een teleurstellende reeks bij Red Bull Racing.

